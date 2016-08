Innsbruck – Mit an­steckendem Optimismus stürmt Stéphanie (Alexandr­a Lamy) in das Arbeitsamt. Eine Überbrückungshilfe kommt für sie nicht in Frage, denn die Architektin war eben noch Millionärin, die zu einem Opfe­r ihres schlampigen Umgangs mit der Buchhaltung geworden ist. Dafür klingt das Angebot einer „mobilen Beauftragten im Direktmarketing“ vielversprechend, doch die Firm­a sucht eine Verteilerin von Werbezetteln, was noch keine Schande ist. Mit „mobi­l“ wird allerdings die Fortbewegung mit Rollerskates gefordert.

Bereits in dieser mit guter Laune vorgetragenen Eröffnungssequenz ist absehbar, dass der Autor und Regisseur Éric Lavaine mit seiner sommerlichen Wohlfühlkomödie „Willkommen im Hotel Mama“ nicht auf die Schattenseiten des Lebens setzt, sondern nette Menschen in angenehmen Inneneinrichtungen und Landschaften in warmes Licht tauchen wird. Auch das Ende in einer Millionenvilla mit Infinit­y Pool, wenn sich Intrigen aufgelöst haben werden, ist vorherzusehen.

Da der Zugang zu Konto, Villa und Cabrio per Gerichtsbeschluss versperrt ist, zieht Stéphanie vorübergehend zu ihrer Mutter Jacqueline (Josian­e Balasko), die aus aktuellem Anlass auch Carole (Mathilde Seigner) und Nicolas (Philippe Lefebvre) eingeladen hat. Das ist für die Geschwister die passende Gelegenheit, Rivalitäten und Leid aus der Kindheit aufzuarbeiten. Carole fühlt sich durch ihren „groben“ Namen gegenüber Stéphanie noch immer benachteiligt, verrate doch die mangelnde Fantasie bei der Namenswahl auch die fehlende Zärtlichkeit der Eltern. Der Vater ist vor einem Jahr gestorben, diese Trauerfrist erscheint Jacqueline als angemessen, ihren Kindern den neuen Mann an ihrer Seite zu präsentieren. Ängstlich darum bemüht, Töchter und Sohn – allesamt jenseits der 40 – nicht zu schockieren, sucht sie nach verbalen Um- und Irrwegen, die schnell den Demenzverdacht aufkommen lassen. Monsieur Jean (Didier Flamand), ein Nachbar und Freund der Familie, versetzt die Betroffenen als Liebhaber tatsächlich in eine infantile Schockstarre.

Das ist die Art von Komik, die in den Sechzigern gesellschaftliche Veränderungen ankündigen half und in Frankreich als Boulevardkomödie noch immer für einen kleinen Blockbuster-Erfolg sorgt, da zumindest das Auge nicht beleidigt wird. (p. a.)