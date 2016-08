Los Angeles – Die diesjährige Oscar-Preisträgerin Brie Larson (26, „Raum“) will mit der Komödie „Unicorn Store“ ihren ersten Spielfilm inszenieren. Wie die Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Montag berichteten, wird die Schauspielerin den Independent-Film auch mitproduzieren und die Hauptrolle spielen. Der Drehstart sei für Oktober geplant.

In der Geschichte geht es um eine junge Frau, die bei ihren Eltern lebt. Sie folgt einer geheimnisvollen Einladung, um mehr über das Erwachsenwerden herauszufinden. Erst kürzlich hatte Larson eine Superheldinnen-Rolle angenommen. In der Comic-Verfilmung „Captain Marvel“ wird sie die Powerfrau Carol Danvers alias Captain Marvel spielen. Der Film soll im März 2019 in die Kinos kommen. 2017 ist sie mit Tom Hiddleston und Samuel L. Jackson in dem King-Kong-Film „Kong: Skull Island“ zu sehen.

Für ihre Rolle als gekidnappte Mutter, die mit ihrem Sohn in einem kleinen Raum gefangen gehalten wird, hatte Larson im Februar den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. (APA/dpa)