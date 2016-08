Von Christiane Fasching

Innsbruck – Die ORF-Wahl ist geschlagen und doch nicht ganz vorbei: Florian Scheuba, Thomas Maurer und Robert Palfrader, die gemeinsam das Satire-Trio „Wir Staatskünstler“ bilden, werden die Wahl nämlich anfechten. Das bestätigte Scheuba am Mittwoch gegenüber der TT – und betonte dabei auch, dass die Anfechtung nicht in die Satire-Schublade zu stecken sei. „Wir haben uns rechtlich informiert und werden binnen der nächsten sechs Wochen bei der Medienbehörde Komm­Austria eine dementsprechende Beschwerde einreichen“, so Scheuba. Dafür sei aber die Unterstützung der ORF-Seher notwendig: Die Beschwerde wird nämlich nur dann geltend, wenn parallel dazu 120 Unterschriften von Gebührenzahlern mitgeliefert werden. Ein machbares Unterfangen, wie der selbsternannte Staatskünstler glaubt.

Doch wie ist die Anfechtung rechtlich zu argumentieren? „Da einige der Stiftungsräte schon vor dem Urnengang verrieten, für wen sie stimmen werden, kann nicht von einem Wahlgeheimnis die Rede sein“, sagt Scheuba. Und setzt nach: „Darüber hinaus kam es im Stiftungsrat zu politischen Vorsortierungen, auch das kann nicht im Sinne eines öffentlich-rechtlichen Senders sein.“

Eigentlich wollte auch das Satire-Trio bei der ORF-Wahl mitmischen, die dafür notwendige Bewerbung landete aber zu spät im Stiftungsrat. Eine Nachnominierung durch einen der 35 Stiftungsräte wäre zwar möglich gewesen, blieb aber aus. Das Staatskünstler-ORF-Konzept hätte unter anderem vorgesehen, dass die GIS-Gebühren zur Gänze dem ORF-Programm zugutekommen und nicht wie bislang zum Teil in Länderabgaben versickern. Oberste Priorität hätte aber die Entpolitisierung des Staatsfunkes gehabt, die laut Scheuba nur mit einer Abschaffung des von politischen Freundeskreisen durchzogenen Stiftungsrats zustande kommen könnte.

Dieser ist – wie berichtet – schon am 15. September wieder im Einsatz. Dann geht es darum, die Direktoren und Landesdirektoren abzusegnen, die der wiederbestellte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz dem Gremium vorschlägt. Die Positionen werden heute im Amtsblatt der Wiener Zeitung ausgeschrieben. Wrabetz sucht für sein Team einen Programmdirektor, einen Radiodirektor, einen Kaufmännischen Direktor sowie einen Technischen Direktor. Als Fixstarter gelten die amtierende Fernsehdirektorin Kathrin Zechner als Programmdirektorin sowie Technik-Chef Michael Götzhaber als Technischer Direktor. Für die Kaufmännische Direktion, die bis Ende des Jahres vom bei der Wahl unterlegenen Richard Grasl geführt wird, will der ORF-Chef eine externe Finanzexpertin finden. Die Funktion des Radiodirektors soll einer der drei Channel Manager im Radio übernehmen. Derzeit sind das Peter Klein bei Ö1, Georg Spatt bei Ö3 und Monika Eigensperger bei FM4. Nebeneffekt dieser Personalunion wären Einsparungen in Höhe von 500.000 Euro pro Jahr für Gage und Büro des Radiodirektors.