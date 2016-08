„Die Wahrscheinlichkeit zu scheitern liegt bei 97,6 Prozent“: So pessimistisch sieht Droide K-2SO die Mission, auf der sich eine Gruppe Rebellen begeben hat. Ihr Auftrag: Sie sollen die Baupläne des Todessterns stehlen. Soweit die Geschichte von „Rogue One: A Star Wars Story“, der im Dezember in die Kinos kommt.

Die Handlung spielt zwischen den Episoden III und IV der „Star Wars“-Saga. Jyn Erso (Felicity Jones) wird von den Rebellen losgeschickt, um die Pläne zu stehlen, damit Luke Skywalker schließlich den Todesstern in die Luft sprengen kann. Begleitet wird die junge Rebellin von Spion Cassian Andor (Diego Luna) und besagtem Droiden. Unterstützung bekommt sie auf der riskanten Mission von Bodhi Rook (Riz Ahmed), Saw Gerrera (Forest Whitaker), dem Krieger Chirrut Iwe (Donnie Yen) und Baze Malbus (Wen Jiang). Mads Mikkelsen schlüpft in die Rolle von Jyns Vater Galen Erso.

Im ersten langen Trailer zu „Rogue One“ taucht auch ein alter Bekannter auf: Darth Vader. Wie lange der legendäre Bösewicht am Ende im Film zu sehen sein wird, hält Regisseur Gareth Edwards aber noch geheim. Er soll jedenfalls „eine große Präsenz“ bekommen. (TT.com)