Von Christiane Fasching

Innsbruck – Mit dem Roman „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ wurde aus dem Journalisten Jan Weiler anno 2003 ein Bestseller-Autor. Die von seinem eigenen Leben inspirierte Geschichte des durch und durch deutschen Lektors Jan, der in die italienische Marcipane-Familie einheiratet und damit Überschwiegervater Antonio am Hals hat, war ein herzerfrischender Culture-Clash-Spaß. Und fand sechs Jahre später auch den Weg ins Kino, wo Lino Banfi mit exaltiertem Italo-Gehabe Christian Ulmen „eine dumme Salate“ schimpfen durfte.

Nun hat 7-Zwerge-Regisseur Sven Unterwaldt die Marci- panes und ihr blasses Anhängsel ins Kino zurückgebracht. Um Fans des ersten Teils anzulocken, blieb man mit „Antonio, ihm schmeckt’s nicht“ dem Erfolgstitel treu, wenngleich dieser Satz kein einziges Mal fällt und die Handlung eigentlich auf Jan Weilers Romanfortsetzung „Antonio im Wunderland“ basiert. Dieses Wunderland ist in Wahrheit die Wunderstadt New York, in der Jan und seine hochschwangere Frau Sarah (Mina Tander) ihre Flitterwochen verbringen wollen. Blöd bloß, dass es auch Antonio (nunmehr verkörpert vom putzigen Alessandro Bressanello) in die Staaten zieht, weil er dem deutschen Jungen nicht zutraut, gut genug auf seine Tochter aufzupassen.

Der Flitter-Flop nimmt seinen Lauf und plötzlich stehen Jan und Antonio allein im Big Apple, wo sie für ein schwules Paar gehalten werden, ohne Unterlass mit der Polizei in Konflikt geraten und nicht einmal eine Schreitherapie den aufgestauten Groll hinwegzufegen vermag.

Das ist streckenweise ganz lustig, aber auch nicht wirklich der Brüller beziehungsweise der richtige Stoff für die große Leinwand, wo die Geschichte etwas verloren wirkt. Dazu kommt, dass der Plot so manche Logik-Schwäche mit sich bringt: Die kurz vor der Niederkunft stehende Sarah stöckelt ausschließlich in High Heels durch New York, Normalverdiener Jan lässt beim Baby-Shopping die Kreditkarte rauschen, als wäre er Kanye West, und kauft New-York-Flüg­e wie Bustickets. Sieht man darüber hinweg und sucht nach zwei harmlosen, temporeichen Kinostunden, wird einem der Film schmecken.