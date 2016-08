Die US-Reality-Serie, in der gezeigt wurde, wie Caitlyn Jenner (66) vom Mann zur Frau wurde, wird eingestellt. „Nach zwei tollen Staffeln ‚I Am Cait‘ ist es Zeit für ein neues Abenteuer“, schrieb Jenner am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter. Dem Magazin Variety sagte ein Sprecher von E!Entertainment, der Sender sei ungeheuer stolz auf die beiden Staffeln der Serie, die „eine wichtige und beispiellose weltweite Diskussion“ entfacht habe über Menschen, die transgender seien sowie ihre Schwierigkeiten und Erfolge. Die Einschaltquoten der Serie waren von 2,7 Millionen auf nur noch 480.000 gefallen, wie das Branchenblatt berichtete. (dpa)