Von Peter Angerer

Innsbruck – Im dichten Mischwald wittert ein Hirsch Gefahr, die er nicht deuten kann. Kein Geräusch ist zu hören, hin und wieder leuchtet zwischen den Blättern die weiße Haut eines Auges auf. Plötzlich schießt aus einem Strauch ein Arm mit einem Messer. Das stolze Tier windet sich auf dem Boden, sieben unter verkrustetem Schlamm verborgene Menschen beobachten den Todeskampf. Mit ähnlichen Bildern haben in den Siebzigerjahren Filme begonnen, die mit Allegorien vom Vietnamkrieg erzählt haben.

Nach dem Bad im See entpuppen sich die Jäger als Kinder zwischen acht und 18 Jahren, die von ihrem Vater Ben Cash (Viggo Mortensen) alles Notwendige zum Überleben lernen. Bo (George MacKay), der Älteste, der den Hirsch erlegt hat, erhält zur Belohnung die rohe Leber, die er gierig verzehrt. Nach der akkuraten Verarbeitung des Fleisches geht es zur Schule ins Zelt. Der ehemalige Professor unterrichtet seine Kinder in Philosophie, Literatur und Sprachen, weshalb sich etwa um Bo sämtliche Eliteuniversitäten des Landes bemühen. Diesen akademischen Fluchtweg aus der Wildnis hat seine Mutter Leslie (Trin Miller) eingefädelt. Die ehemalige Anwältin befindet sich wegen ihrer bipolaren Störung in einem Krankenhaus und mit ihrem Selbstmord endet die Idylle der Aussteigerfamilie. Trotz eines Testaments, in dem die Verabschiedung in einem Krematorium und das anschließende „Verstreuen der Asche in einer öffentlichen Toilette“ verlangt wird, besteht Leslies Vater (Frank Langella) auf einer christlichen Zeremonie. Um diese Missachtung des letzten Willens zu verhindern, klettern die Cashs in ihren Bus – eigentlich eine Bibliothek auf Rädern – und brettern quer durch die USA. Damit beginnt das irrwitzigste Roadmovie seit Ken Keseys Initiationsreise mit den „Merry Pranksters“ in der Hippie-Ära.

In der Abgeschiedenheit des Waldes wollten Ben und Leslie mit ihren Kindern das Ideal einer von Furcht und Zwängen befreiten Gesellschaft leben. Statt Weihnachten wird Noam Chomskys Geburtstag gefeiert, irgendwo zwischen Platons „Staatskunst“ und Chomskys Anarchie liegt die ideologische Orientierung der Familie, obwohl es Abweichler gibt. Bo ist zuletzt vom Trotzkisten zum Maoisten mutiert. Aber kaum haben diese polyglotten Genies den Wald verlassen, erweisen sie sich bei der Konfrontation mit der Zivilisation als hilflose Autisten, die auf diese als feindlich beschriebene, von Faschisten und Kapitalisten beherrschte Außenwelt nur unzureichend vorbereitet wurden. Aus diesen Begegnungen schöpft Matt Ross für „Captain Fantastic“ auch die komischen Momente, die zugleich von einer US-amerikanischen Realität erzählen, in der von der Norm abweichende Menschen mit Ablehnung und Verfolgung rechnen müssen. In solchen Fällen hilft der fromme Schein. Als ein Polizist Maßnahmen gegen diese mutmaßliche Hippiefamilie ergreifen möchte, ändert sich sein Verhalten, nachdem die Cash-Kinder ein Kirchenlied anstimmen, schließlich möchte sich niemand mit einer fundamentalistischen Sekte anlegen. Triumphierend werfen die Kinder dem flüchtenden Beamten ein „Power to the People“ wie den Stinkefinger hinterher. Bens Schwester Harper (Kathryn Hahn), die sich ebenfalls auf den Weg zur Beerdigung macht, sieht in den Visionen des Dissidenten Nachteile für die Kinder, während ihre beiden halbwüchsigen Söhne dumpf in ein Computerspiel stieren. Zu Demonstrationszwecken lässt Ben die achtjährige Zaja (Shree Crooks) ein Referat über die Zusatz­artikel zur US-Verfassung halten.

Das sind Details, die demonstrieren sollen, wozu Kinder in einer liberalen Gesellschaft in der Lage wären. „Captain Fantastic“ zeigt auch den Einfluss Hollywoods, das radikale Projekte nicht schätzt und das Viggo Mortensen wie sein Superstar-Image von sich abstreift. Wegen seiner waghalsigen Leistung wurde dann auch der Film, den in den US-Kinos nur Erwachsene sehen durften, abgestraft.