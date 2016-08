Los Angeles – Der kanadische Filmregisseur Arthur Hiller ist tot. Der einstige Präsident der Oscar-Akademie starb am Mittwoch in Los Angeles im Alter von 92 Jahren, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mitteilte. Der im kanadischen Edmonton geborene Filmemacher feierte mit dem Drama „Love Story“ seinen größten Erfolg.

Golden Globe als bester Regisseur

Die Leinwandadaption des Bestsellers „Love Story“ (1970) von Erich Segal mit Ryan O‘Neal und Ali MacGraw in den Hauptrollen wurde zu einem Welterfolg. „Love Story“ wurde für sieben Oscars nominiert. Der Film brachte Hiller den Golden Globe als bester Regisseur ein.

Hiller hatte im Zweiten Weltkrieg in der kanadischen Luftwaffe gedient, bevor er zum Fernsehen und später nach Hollywood ging. Sein Durchbruch kam 1963 mit dem Disney-Film „Flucht der Weißen Hengste“. Weitere große Erfolge waren die Tragikomödie „Nur für Offiziere“ (1964) und „The Man in the Glass Booth“ (1975). Von 1993 bis 1997 war Hiller Vorsitzender der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die alljährlich die Oscars verleiht.

Hiller erhielt Ehrenoscar

2002 zeichnete die Akademie den Regisseur für sein humanitäres Engagement mit dem Ehrenoscar „Jean Hersholt Humanitarian Award“ aus. Hiller hatte sich zeitlebens für wohltätige Einrichtungen und Bürgerrechtsgruppen eingesetzt.

„Er war ein außergewöhnlicher, talentierter, großherziger Mensch, und ich werde ihn schrecklich vermissen“, teilte die Schauspielerin Ali MacGraw mit. Er sei ein wesentlicher Teil einer der wichtigsten Erfahrungen ihres Lebens gewesen, zitierte der „Hollywood Reporter“ aus der Mitteilung der 77-Jährigen.

Hiller hinterlässt eine Tochter und einen Sohn. Seine Ehefrau Gwen Hiller, mit der er 68 Jahre verheiratet war, verstarb im Juni. (APA/AFP/dpa)