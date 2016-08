Von Joachim Leitner

Innsbruck – „Don’t believe the hype“, rieten die Hip-Hop-Helden von Public Enemy bereits 1988. Heute gilt die Regel mehr denn je. Gerade, wenn man es mit Literatur oder – genauer gesagt – mit dem permanent an der Überhitzung entlang balancierenden Literaturbetrieb zu tun hat, ist es ratsam, wenn man dem Hype, dem Rummel also, misstraut. Denn selten hält ein Text, was hochtrabende Ankündigungen an Sensationen versprechen.

Zwei Millionen US-Dollar Vorschuss hat die damals 25-jährige Emma Cline 2014 für ihren Romanerstling „The Girls“ vom Verlagsriesen Random House erhalten. Vorausgegangen war dieser Vollzugsmeldung ein ziemlich einmaliges Wettbieten: Jeder größere US-Verlag wollte den Roman der Debütantin, die bis dahin lediglich eine Erzählung im renommierten Paris Review sowie mehrere Artikel für Oprah Winfreys Magazin O veröffentlicht hat, herausbringen. Winfrey, Talkshow-Matriarchin und wirkmächtigste Buchempfehlerin der Vereinigten Staaten, dürfte an der Aufmerksamkeit, die Cline zuteil wurde, nicht unschuldig sein. Und natürlich sicherte sich ein namhafter Hollywood-Prozent bereits die Filmrechte für „The Girls“, lange bevor der Roman vor gut zwei Monaten in den USA erschienen ist. Inzwischen liegt Clines Buch auch in deutscher Übertragung vor – und kein Geringerer als Großromancier Richard Ford legt ihn „zutiefst überwältigt“ interessierten Lesern nahe. Für jüngere Leserinnen und Leser kann zudem auf hymnisches Lob von Lena Dunham verwiesen werden.

Hauptverkaufsargument Nummer eins allerdings: In Clines Roman soll es um Charles Manson gehen. Um jene Ausgeburt von Sex, Drugs and Rock’n’Roll also, die 1969 seine Blumenkinder zu Todesschwadronen gehirnwusch, in einen blutigen „Helter Skelter“-Kreuzzug schickte – und seit 1971 mit in die Stirn geritztem Hakenkreuz in US-Hochsicherheitsgefängnissen einsitzt. Was Manson als leidlich erfolglosem Musiker nicht beschieden war, gelang ihm als Mörder: Er wurde zum Weltstar. Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass Filme, Serien, Bücher und Songs Bezüge zu den Taten der „Manson Family“ suchen. Cline hat sich, das gibt sie in Interviews zu, von diesem Material inspirieren lassen. Trotzdem: Ein Buch über Manson hat sie nicht geschrieben. Sie hat die Fakten fiktional verdichtet, wobei Sektenführer Manson – im Roman heißt er Russel – eher eine Nebenfigur ist, deren Motive – so es sie überhaupt gab – vage bleiben.

Im Zentrum von „The Girls“ steht Evie, ein ebenso unscheinbares wie unsicheres Mädchen, das sich aus den Höllen der Adoleszenz in die Geborgenheit einer Mädchengruppe flüchtet – und dadurch in die Fänge eines Wahnsinnigen gerät.

„The Girls“ ist also zunächst einmal eine – durchwegs gut gearbeitete – psychologisch feinsinnige Coming-of-Age-Story: Die Seelennöte einer Teenagerin, die sich nach Bestätigung sehnt; sexuelles Erwachen, Enttäuschung, Weltekel und die Faszination für alternative Lebensentwürfe und das vermeintliche Selbstbewusstsein anderer, all das kleidet Emma Cline mit viel Gespür für Details aus. Das Drama einer jungen Frau wird anschaulich. Ihre Verstrickung in die Taten der Mördersekte indessen bleiben seltsam leblos, sodass man sich mitunter fragt, ob es die Katastrophe, auf die alles hinausläuft, ob es Manson und seine „Family“ tatsächlich gebraucht hat für die Geschichte, die die Autorin erzählen will. Oder ob dieses Zugeständnis ans Spektakel nur dazu dient, einen betont unspektakulären Text ins Gespräch zu bringen. So ganz gerecht wird „The Girls“ dem Tamtam, der derzeit darum veranstaltet wird, also nicht. Was freilich weniger über den Text als über den derzeitigen Hang zum Hype aussagt. Roman Emma Cline: The Girls. Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl. Carl Hanser Verlag, 350 Seiten, 22,70 Euro.