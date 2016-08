Innsbruck – David Ayer, dessen erster Coup die Erfindung der Crash-Serie „The Fast and the Furious“ war, definiert seine Figuren gern über deren Umgang mit der Bibel, um Gottesfürchtige von Nihilisten trennen zu können. Außerdem findet sich in der Schrift für jede Handlung ein Vers, der Trost oder Rat spendet. Für das Himmelfahrtskommando in seinem Kriegsfilm „Fury – Herz aus Stahl“ fand Ayers den Kampfruf beim Propheten Jesaja: „Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich!“ Am Ende starben fünf US-Soldaten den Heldentod, doch im Schlamm des Schlachtfeldes lagen, einen blutigen Kreis bildend, 300 tote Nazis. Mit dieser Kinomythologie empfahl sich Ayers für Buch und Regie der Comic-Verfilmung „Suicide Squad“.

Während Superman mit einem Staatsbegräbnis geehrt wird, muss die Regierung eine neue Strategie zur Wahrung der nationalen Sicherheit finden. Wie hinlänglich bekannt, haben auch den Mann von Krypton Zweifel an der Menschheit gequält. Aber was passiert, wenn sich der nächste Superman gegen die Welt wendet, die „Schale des Zorns“ fallen lässt und biblische Plagen die Erde zerstören?

Mit diesem Argument überwindet Amanda Waller (Viola Davis) die Skepsis der Generäl­e für ihr Konzept eines neuen Kriegs gegen den Terror. „Die Bösesten der Bösen“, vertraut mit jeder Art des Verbrechens, sollen in einer Sondereinheit gegen das Böse kämpfen. Batman (Ben Affleck) erledigt die Schmutzarbeit, indem er die Kriminellen in den Straßen von Gotham City aufsammelt. Aber können das wirklich die „gefährlichsten Menschen auf diesem Planeten“ sein? Statt chinesischem Triadenmann, russischem „Dieb im Gesetz“ oder arabischem Terroristen müssen Wallers Gangster nur eine Qualifikation erfüllen – irgendwann einmal als Nebenfigur im DC-Comic-Universum aufgetreten zu sein, denn der eigentliche Kampf heißt DC gegen Marvel, das vom Disney-Konzern verwaltet wird. Auch die Bedrohung kränkt kein National- oder religiöses Gefühl im weltweiten Kinomarkt: Der Feind ist eine 6000 Jahre alte Gottheit, die sich für die Missachtung rächen möchte und als Kostprobe erst einmal Atom­anlagen und Satelliten zertrümmert.

Unter der Anleitung von Oberst Rick Flag (Joel Kinneman), für den ein Befehl zur „Heiligen Schrift“ wird, nehmen die Gangster die Herausforderung an. Will Smith ist als Auftragskiller Deadshot für den Humor zuständig: „Ich sag­e euch, dieser Scheiß wird ein Kapitel in der Bibel!“ Die Psychiaterin Harley Quinn (Margot Robbie) hat nach ihrer Affäre mit Joker (Jared Leto) die Seiten gewechselt. Killer Croc, halb Reptil, halb Mensch, bevorzugt die Ernährungsweise eines Kannibalen. El Diablo benötigt einen Moment des Zorns für sein Talent, sich in loderndes Feuer zu verwandeln. Nur die Ninja-Kämpferin Katan­a (Karen Fukuhara) hat keine kriminelle Vergangenheit. Daher verweigert sie Deadshots Trinkspruch „auf die Ehre der Diebe“, dem amerikanischen Patriotismus folgt sie gern. Wegen der Serienlogik wird sogar der Titel zur Lüge. (p. a.)