Von Silvana Resch

Innsbruck – Der Kontrast könnte nicht größer sein: Grobkörnige, verwackelte Dokumentarfilmaufnahmen der New Yorker Bronx aus den späten 1970er-Jahren treffen auf rauschhafte Hochglanzsequenzen, Bilder, wie man sie sich von Regisseur Baz Luhrmann („Moulin Rouge“ und „Der große Gatsby“) nicht anders erwarten durfte. Karge Repräsentation und lustvolle Interpretation von Realität prallen aufeinander, unterstreichen und überhöhen sich, stellen einander in Frage. Vom nahtlosen Verweben, wie es im Pressetext angepriesen wird, keine Spur.

Doch gerade dieser Freiraum, der sich zwischen Fiktion und Archivmaterial auftut, macht den Reiz der ersten Episoden von „The Get Down“ aus. Luhrmann erzählt in der Serie von der Geburtsstunde des Hip-Hop, ein maßloses Unterfangen, sowohl stilistisch als auch finanziell: „The Get Down“ schlägt mit kolportierten zehn Millionen Dollar pro Episode als bislang teuerste Netflix-Produktion zu Buche. Unsummen wurden investiert, um die überbordende Kreativität – aus dem Mangel einer dem Untergang geweihten Trümmerstadt erwachsen – auf die Leinwand beziehungsweise die Streaming-Plattform zu bringen.

Der australische Regisseur schickt in „The Get Down“ eine Gruppe von zumeist jugendlichen Helden durch einen rekordverdächtig heißen Sommer 1977, New York ist eine Stadt am Rande des Bank­rotts, zwischen Black-outs und Wohnhausbränden. Zentrale Figur ist der talentierte Waisenjunge Ezekiel (Justice Smith), der zumeist vergeblich versucht, die Pastorentochter Mylene (Herizen Guardiola) zu beeindrucken. Mylene hat die besten Voraussetzungen zur Discoqueen, während sie aber noch davon träumt, Sängerin zu werden, wird Ezekiel zweifelsohne zum Rap-Superstar. Die Serie wird in Flashbacks erzählt, knapp zwanzig Jahre später wird der Wortkünstler von der großen Bühne aus auf diesen Sommer zurückblicken. Die Rhymes dazu stammen vom US-amerikanischen Rapper Nas.

Wichtiger Mentor auf Ezekiels Weg zu Stardom ist der Kleinkriminelle, Graffiti-Künstler und DJ-Aspirant Shaolin Fantastic (Shameik Moore). Ein comicartiger Superheld mit „Ghost Dog“-Anleihen, der sich elegant durch grellbunt überzeichnete Musicalwelten mit allerhand (nicht zuletzt auch von Quentin Tarantino bekannten) Retro-Elementen bewegt.

Der kreative Dampfkessel Bronx habe ihn als Teenager kulturell wahrscheinlich mehr beeinflusst als irgendeine andere Welt, wird Baz Luhrmann in den Presse­unterlagen zitiert. Für die nötige Glaubwürdigkeit der Produktion hat ihm Netflix den Hip-Hop-Journalisten George Nelson und Rapper Nas zur Seite gestellt, Letzterer wird neben Grandmaster Flash auch als Co-Produzent von „The Get Down“ angeführt. Grandmaster Flash kommt in der Serie zudem eine tragende Rolle zu. Gespielt von Mamadou Athie, wird er Ezekiel und Shaolin Fantastic in seiner bahnbrechenden „Quick Mix“-Technik unterweisen, bei der mithilfe von zwei Plattenspielern die Illusion eines durchgängigen Breaks erzeugt wird.

Ob sich das erhoffte Publikum für „The Get Down“ finden lässt, ist aufgrund der großteils vernichtenden US-Kritiken fraglich. Bezahlsender HBO ist mit seiner von Mick Jagger produzierten Serie „Vinyl“, die im New Yorker Musik-Business der 1970er-Jahre angesiedelt ist, gescheitert. Während es von „Vinyl“ keine zweite Staffel mehr geben wird, ist dies bei „The Get Down“ noch offen. Das wäre schade: Die großmäulige, grellbunt überzeichnete Musical-Serie ist eine hervorragende Einführung in die Hip-Hop-Kultur und in eine Musikrichtung, die zur maßgeblichsten des neuen Jahrtausends geworden ist.