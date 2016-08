Von Peter Angerer

Innsbruck – Vor drei Jahren war Louis Leterriers „Die Unfassbaren“ eine der großen Kinoüberraschungen, denn der französische Regisseur hatte sich bis zu seinem Ausflug in die Welt der Magie auf grobschlächtiges Erzählen („The Transporter“) spezialisiert. „Die Unfassbaren“ waren vier Illusionisten, die ihr Handwerk der Kleinkriminalität widmeten, um mit Taschenspielertricks Bares oder Wertgegenstände zu erbeuten. Das war auch eine unterhaltsame Lektion über das Sehen, denn die Opfer waren jeweils die Leichtgläubigen, die sich durch äußere Reize ablenken ließen. Im großen Stil praktizierte der Milliardär Arthur Tressler (Michael Caine) diese Methode, indem er seinen Kunden einen Blick auf seinen Reichtum gewährte, um den von der Gier Geblendeten anschließend das Geld aus der Tasche zu ziehen. Unter moralischer und magischer Anleitung des FBI-Agenten Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) verwandelten sich die Kleinkünstler in „Die vier Reiter“, die dem Betrüger das Handwerk legen konnten.

Die Titelsequenz der Fortsetzung nimmt den Atem der magischen Betrugsserie auf. Über einem Spielfeld aus Puzzleteilen schwirren Wortversteckspiele, denn hinter jedem Namen kann ein anderer verborgen sein. Eines der gelungenen Kryptogramme ist „Belief“ für Glaube, da darin die Lüge – lie – verborgen ist. Das ist erst einmal eine schöne Ausgangsposition für einen Film über eine Welt voller Rätsel. Die Figuren sind einigermaßen ausformuliert. Neben Jesse Eisenberg, der als Atlas wieder für die Illusionen zuständig ist, hat Dave Franco als Jack Wilder sein Kartenspiel perfektioniert. Woody Harrelson gibt wieder den Hypnotiseur Merritt und zusätzlich dessen Zwillingsbruder, der sich für frühes Leid rächt und auf die Seite des Bösen gewechselt ist. Dies repräsentiert wieder Michael Caine, der auf die Unterstützung eines Zauberlehrlings rechnen kann. Daniel Radcliffe, der als Harry Potter weltberühmt wurde, spielt Tresslers Ziehsohn. Mit einem Chip, der alle Computerprogramme entschlüsseln kann, wollen die Tresslers in den Besitz aller Daten gelangen, was sonst eher eine Idee der Bösewichte in James-Bond-Filmen ist – sieht man in der Realität einmal von Geheimdiensten ab. Diesen Chip sollen „Die vier Reiter“ als Gefangene der Tresslers stehlen, doch der Chip hat zufällig die Form einer Spielkarte und Jack Wilder hat – wie erwähnt – sein Spiel verfeinert.

„Die Unfassbaren“ hatten für einen relativ kleinen Film 2013 mit einer halben Milliarde Dollar auch eine fast unfassbare Summe in die Kassen der Produzenten gespült. Auf absurde Weise wiederholte sich in der Vorstandsetage das Spiel der Illusionisten. Blind vor Gier wurde mit David Copperfield der Großunternehmer der Magie als Koproduzent engagiert, da Megatricks auch Megageld verheißen. So verschwindet in der Fortsetzung zwar ein Flugzeug, aber auch der Charme des Originals. Damit entpuppt sich auch „Glaube“ als Kryptogramm, enthält das Wort doch einen Klagelaut.