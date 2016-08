Von Joachim Leitner

Innsbruck – So ganz schlau wird man aus Amazon nicht. Und diese Verwirrung fängt bereits bei der Namensgebung des Videostreaming-Dienstes des Onlinehändlers an: Heißt der nun „Amazon Prime Video“ (weil er nur für Prime-Kunden abrufbar ist), „Amazon Instant Video“ oder schlicht „Amazon Video“? Selbst in offiziellen Pressemitteilungen werden die Bezeichnungen abwechselnd verwendet. Das Durcheinander scheint dem Online-Riesen aber nicht zu schaden: Mit einem Marktanteil von gut 32 Prozent ist „Amazon was auch immer“, deutlich vor US-Branchenprimus Netflix (17 Prozent), das meistgenutzte Streamingportal im deutschen Sprachraum – was auch damit zu tun haben dürfte, dass man als Prime-Kunde bei Amazon gegen jährliches Entgeld von gut 50 Euro nicht nur Videos streamen kann, sondern auch schnelleren Versand angeboten bekommt.

Ins Gespräch brachte sich Amazon Video kurz nach seiner Einführung vor gut drei Jahren mit der so genannten Pilot Season: Die Zuseher, auch solche ohne Prime-Abo, sollten nach Sichtung einer Pilotfolge auswählen, welche Serie tatsächlich produziert werden soll. Nachdem in den Vorjahren Erfolgsformate wie die vielfach ausgezeichneten „Transparent“ und „Mozart in the Jungle“ sowie zuletzt die kontroverse Nazi-Dystopie „The Man in the High Castle“ und die Scott-Fitzgerald-Adaption „The Last Tycoon“ ausgewählt wurden, geht das Projekt nun in die nächste Runde. Seit dem Wochenende sind drei neue Pilot-Folgen aufrufbar. Was im Grunde das einzig Konkrete ist, das man über das Projekt sagen kann. Denn alle Angaben zum weiteren Prozedere sind vage. Wie lange für die jeweiligen Formate abgestimmt werden kann, ist unklar. Voraussichtlich bis Ende September, heißt es von Amazon auf Nachfrage der TT. Und ob das Zuschauer-Votum tatsächlich über die Zukunft einer Serienidee entscheidet, ist fraglich: Veröffentlicht wird das Endergebnis nicht und Branchenkenner wie Daniel Fienberg vom Hollywood Reporter sehen die Pilot Season eher als Werbekampagne, denn als demokratische Initiative. Wie dem auch sei, die TT hat sich die möglichen Hitserien kommender Jahre angesehen – und zieht ein zwiespältiges Fazit.

I Love Dick. Seien wir ehrlich: „I Love Dick“ wird in Serie gehen. Ganz egal, wie die Zuschauer abstimmen. Schließlich stammt die Serie aus der Feder von „Transparent“-Schöpferin Jill Soloway, der Amazon als Serien-Schmiede einiges verdankt. Außerdem ist „I Love Dick“ mit Kathryn Hahn („Bad Moms“) und Hollywood-Größe Kevin Bacon in der Titelrolle hervorragend besetzt und basiert auf Chris Kraus’ gleichnamigen Kultbuch. Der Pilot besticht durch hintersinnigen Intellektuellen-Witz (betont hippe Professoren sinnieren über postkonzeptionelle Konzepte und die „Reinterpretation des Holocausts“) und narrative Spielfreude. Damit lockt man vielleicht kein Massenpublikum vor die jeweiligen Endgeräte, aber man geht gut aufgestellt in die nächste Award-Saison.

The Tick. Eine auf Ben Edlunds Superhelden-Parodie „The Tick“ basierende Serie ist keine ganz neue Idee: Der Beinahe-Held in blauem Spandex und mit Fühlern auf dem Kopf trieb bereits als Trickfilmfigur und in einer kurzlebigen TV-Reihe sein Unwesen. Die Zeit für ein Remake scheint schon deshalb reif, weil der Kinoerfolg „Deadpool“ zuletzt bewies, dass selbstironische Supermänner en vogue sind. Und auch der „The Tick“-Pilot – erzählt wird von einem albernen Muskelmann, der ein Städtchen vor dem nur scheinbar toten Schurken Terror bewahren will – birgt beachtliches Gag-Potenzial. Allerdings kriegt Regisseur Wally Pfister – der als Kameramann von „Inception“ den Oscar gewann – das Material nur mit Müh und Not in den Griff. Auch dramaturgisch knarzt es mitunter gewaltig, weil – aber daran krankt mancher Serienpilot – viel eingeführt, aber wenig erzählt wird.

Jean-Claude Van Johnson. Der Plot: 80er-Jahre-Action-Star Jean-Claude Van Damme spielt 80er-Jahre-Action-Star Jean-Claude Van Damme, der angesichts ausbleibender Filmangebote beim Geheimdienst anheuert. Auch hier gilt: eine nicht unbedingt neue, aber durchaus charmante Idee. Und offensichtlich die einzige, die Autor Dave Callahan („Mortal Combat“) hatte. Ob sich daraus ein tragfähiges Gerüst für eine ganze Staffel zimmern lässt, ist fraglich.