New York – Die US-Schauspielerin Jennifer Lawrence (26) ist laut „Forbes“-Magazin erneut die bestbezahlte Schauspielerin der Welt. Lawrence habe in den vergangenen zwölf Monaten rund 46 Millionen Dollar (etwa 40 Millionen Euro) verdient und führe die Liste damit zum zweiten Mal in Folge an, teilte das US-Magazin am Dienstag mit.

Die Einnahmen stammten hauptsächlich aus ihrer Erfolgsreihe „Tribute von Panem“ und einer Vorauszahlung für den Film „Passengers“. Zwischen Juni 2014 und Juni 2015 habe die Oscarpreisträgerin allerdings mit rund 52 Millionen Dollar noch deutlich mehr verdient.

Auf dem zweiten Platz landete den „Forbes“-Recherchen zufolge die US-Schauspielerin Melissa McCarthy mit 33 Millionen Dollar vor ihren Kolleginnen Scarlett Johansson (25 Millionen), Jennifer Aniston (21), der chinesischen Schauspielerin Fan Bingbing (17), Charlize Theron (16,5), Amy Adams (13,5), Julia Roberts (zwölf), Mila Kunis (elf) und der Bollywood-Schauspielerin Deepika Padukone (zehn Millionen). Die Zahlen basieren laut „Forbes“ auf offiziellen Angaben sowie Interviews mit Agenten, Managern und Rechtsanwälten. (APA/dpa)