Köln – Vox zeigt von seiner ersten eigenproduzierten Serie „Club der roten Bänder“ eine zweite Staffel. Sie soll vom 7. November an immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt werden, teilte der Sender am Donnerstag in Köln mit. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Jugendlichen, die sich im Krankenhaus kennenlernen und anfreunden. Als Erkennungszeichen tragen sie rote OP-Armbänder. Die Serie ist 2016 unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Bayerische Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Neue Darsteller in Staffel zwei sind Lucas Reiber („Fack ju Göhte 2“, „Die Mutter des Mörders“) und Jungschauspielerin Nele Schepe („Soko Wismar“, „Das Tor zur Welt“).

Erste Staffel wird ab 3. Oktober wiederholt

Am Ende der ersten Staffel ist Hugo (Nick Julius Schuck) aus dem Koma erwacht. Nun muss sich zeigen, wie sein Weg zurück ins Leben aussehen wird. Leo (Tim Oliver Schultz), der sich gerade von einer Chemo-Therapie erholt hat, hofft, das Krankenhaus verlassen zu dürfen, Emma (Luise Befort) ihre Magersucht überwunden zu haben. Bei Toni (Ivo Kortlang) sind zwar die Knochenbrüche inzwischen geheilt. Ob das Jugendamt zustimmt, dass er wieder bei seinem Opa leben darf, ist aber noch offen. Für Zuschauer, die in die Serie reinkommen wollen, wiederholt Vox die erste Staffel ab dem 3. Oktober montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen. (dpa)