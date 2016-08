Köln – Günther Jauch kommt aus der Sommerpause zurück – und gibt Pechvögeln auf RTL eine zweite Chance. Zum Start der neuen Staffel von „Wer wird Millionär?“ präsentiert der Quizmaster am Montag, 29. August, und Freitag, 2. September (jeweils 20.15 Uhr), ein „Pechvögel-Special“. Am Montag sollen es fünf ehemalige Kandidaten, die beim Spiel um die Million Pech hatten, noch einmal probieren dürfen, teilte RTL am Donnerstag in Köln mit. In einer Doppelfolge am Freitag spielen dann drei Menschen, die im Leben kein Glück hatten oder im entscheidenden Moment am falschen Ort waren, um die Million.

Eine zweite Chance in der Montags-Show bekommt Serdar Bulat (28). Der Politikstudent aus Berlin scheiterte im Mai schon bei der 200-Euro-Frage und ging ohne einen Cent nach Hause. Der Arzt im Ruhestand Friedrich-Wilhelm Elstermann von Elster (71) verließ sich 2014 auf einen Zusatzjoker, der eine falsche Antwort gab. Dadurch waren 124.000 Euro verloren. Daniela Wartini (32) aus Vierkirchen traute sich nicht, ihre Joker einzusetzen und musste 2009 mit nur 500 Euro gehen. Julian Groenwoldt (37) aus Ahrensberg hat sich hundertfach beworben und flog schon vier Mal aus der Auswahlrunde. Und Johannes Schelle (41) aus Tegernsee ließ sich 2013 bei der 8000-Euro-Frage durch das Publikum und den Zusatzjoker zu einer falschen Antwort verleiten. (dpa)