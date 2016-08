Berlin – Neue Staffel, neue Stimme: Bei den „Simpsons“ tut sich einiges. Für Homer gibt es eine neue Stimme, die am Donnerstagabend zum ersten Mal zu hören war, als in Berlin vor Fans in einem Kino zwei Folgen der neuen Staffel gezeigt wurden. Wer der neue Synchronsprecher ist, wurde noch nicht verraten, das will sich der verantwortliche Sender ProSieben noch aufsparen.

Und auch für die anwesenden Fans war das Rätsel offenbar nicht zu lösen. Die Stimme klinge aber ganz ähnlich wie die alte, lautete eine mehrfach zu hörende Einschätzung. Mehrere Fans äußerten sich angenehm überrascht. Der bisherige Synchronsprecher, der Homer seit der ersten Folge seine deutsche Stimme lieh, war Norbert Gastell. Er starb bereits im vergangenen November im Alter von 86 Jahren. (APA/dpa)