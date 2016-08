Los Angeles – Zac Efron versucht seit Jahren sein Image als Sonnyboy loszuwerden, doch so einfach scheint das nicht zu sein. In der US-Komödie „Mike and Dave Need Wedding Dates“ spielt er abermals einen launigen Partyhengst (Kinostart am 1. September). „Ich werde hoffentlich bald viele gute Regisseure treffen und sehen, ob ich mich behaupten kann“, erzählte der 28-jährige Schauspieler der APA in Los Angeles.

Noch vor einigen Jahren war Zac Efron hauptsächlich als singender Sonnyboy aus der erfolgreichen US-Fernsehfilmreihe „High School Musical“ bekannt, doch der Jungschauspieler wollte seriösere Aufgaben übernehmen. Im Jahr 2012 konnte er eine Rolle in Lee Daniels neurotischem Südstaaten-Thriller „The Paperboy“ ergattern, eine Erfahrung, die er bis heute sehr schätzt. „Comedy war schon immer ein Teil von dem, was ich mache, aber Lee Daniels hat mir mehr über die Schauspielerei beigebracht als alles andere. Diese Dramen sind die Grundlage dafür warum ich in jeder Komödie gut bin“, sagte der 28-Jährige.

Rat von McConaughey nicht befolgt

In „The Paperboy“ spielte er den kleinen Bruder von Matthew McConaughey, ebenfalls ein Schauspieler, der lange Zeit auf die Rolle des Frauenhelden festgenagelt wurde, bis er zu einem vielseitigen, ernst zu nehmenden Schauspieler in Hollywood avancierte. „Ich habe ihn um Rat gefragt“, erzählte Efron „und er hat zu mir gesagt ‚Fang nicht damit an, dein Hemd in Filmen auszuziehen und objektiviert zu werden, weil das hat mich echt zurückgeworfen‘. Ich ging also hin und tat genau das, was er mir riet nicht zu tun!“

So ganz scheint Efron seinem Image als Chaot aber nicht entkommen zu können. Er hat in diesem Jahr bereits in zwei Komödien mitgespielt, „Dirty Grandpa“ und „Bad Neighbors 2“. Vergangenen Frühling hat er außerdem den neuen „Baywatch“-Film gedreht. „Dieses Jahr war lustig, aber Comedy ist nicht meine Stärke“ betonte der Schauspieler. „Ich freue mich darauf, davon Abstand zu nehmen und etwas Ernsteres zu machen.“

Efron sieht sich nicht gern Filme von sich selbst an

In der neuen US-Komödie „Mike and Dave Need Wedding Dates“ spielt er Dave Stangle, einen von zwei Brüdern, denen ein Ruf als wilde Partyhengste vorauseilt. Um die bevorstehende Hochzeit ihrer Schwester (Sugar Lyn Beard) nicht zu ruinieren, verlangt die Familie von den beiden, dass sie weibliche Begleitungen mitbringen. Da Mike (Adam DeVine) und Dave aber keine anständigen Frauen kennen, schalten sie ein Inserat im Internet und entscheiden sich für zwei Freundinnen (Aubrey Plaza und Anna Kendrick), die auf den ersten Blick wie zwei nette Mädchen wirken. Der Anschein trügt aber ganz gewaltig.

„Mike and Dave Need Wedding Dates“ von Regisseur Jake Szymanski basiert auf der wahren Geschichte von Mike und Dave Stangle. „Wir haben die Essenz der beiden genommen und uns einige kreative Freiheiten erlaubt. „Sie lieben den Film“, erzählte Efron. „Ich weiß, dass Männer den Film mögen werden, denn sogar ich hab ihn mir angesehen und ich schaffe es für gewöhnlich nicht durch einen einzigen Film, in dem ich mitgespielt habe“, gestand der Schauspieler. (APA)