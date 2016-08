Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – „Bitte Ruhe, wir drehen“, ruft der Regisseur. Licht an. Kamera an. Und Action! Schon betritt Nina Pokorny (Julia Cencig) den Raum im St. Johanner Veranstaltungszentrum Kaisersaal, der sich gestern in eine Tanzgarderobe verwandelt hat. Die „SOKO Kitzbühel“-Ermittlerin nimmt gerade den Schminktisch unter die Lupe, als ihr Kollege Lukas Roither (Jakob Seeböck) dazustößt und ihr von den Laborergebnissen berichtet: Das Opfer wurde mit einem Pflanzenschutzmittel vergiftet.

Für Jakob Seeböck ist der gestrige Mittwoch kein gewöhnlicher Drehtag. Rund zehn Journalisten sind gekommen, um ihn bei der Arbeit zu beobachten – und danach zu fragen, wie es sich anfühlt, die 100. Folge bei „SOKO Kitzbühel“ bald hinter sich zu haben. „Es fühlt sich gar nicht so lange an“, antwortet er.

Seit 2009 steht der gebürtige Wiener, der in knapp zwei Wochen seinen 40. Geburtstag feiert, für die Krimireihe vor der Kamera. Trotz Bedenken seines Vaters, der ebenfalls als Schauspieler arbeitete und vom Beruf abgeraten hatte. „Als ich ihm mitteilte, dass ich auch Schauspieler werden will, sagte er zu mir: ‚Nein Bua, tua des net‘“, erinnert sich Seeböck. Weil Schauspieler sich um Aufträge selbst kümmern müssten. Weil sie oft wenig verdienen oder ohne Job dastehen.

Doch Seeböck hatte Glück. Seit der 9. Staffel ermittelt er bei „SOKO Kitzbühel“, derzeit wird die 16. Staffel gedreht. Vieles habe sich in dieser Zeit verändert. „Am Anfang haben wir glatte, asexuelle Menschen gespielt. Jetzt verkörpern wir Charaktere, die auch einmal grantig sein dürfen“, erklärt der zweifache Vater.

Ganz aktuell steht eine weitere Veränderung ins Haus des „SOKO Kitzbühel“-Teams: Veronika Polly löst Christine Klein als Gerichtsmedizinerin ab. „Davon haben wir ganz trocken erfahren. Der Abgang von Christine Klein war nicht leicht, aber so ist der Beruf halt. Trotzdem ist es gut, wenn wieder frischer Wind hineinkommt.“

In der 16. Staffel knistert es außerdem zwischen dem Ermittlerteam ganz gewaltig. Die Kussszenen waren für Julia Cencig sehr ungewohnt. „Der Jakob und ich verstehen uns gut, wir sind nicht nur Kollegen. Da hatte ich schon Bauchweh am Anfang. Wer will schon mit seinem Bruder schmusen?“, sagt die 43-Jährige lachend. Ob der Funke bei den Zusehern überspringt, wird sich 2017 herausstellen: Dann wird die 16. Staffel im ORF zu sehen sein.