Von Peter Angerer

Innsbruck – Morgan Freeman war in seiner langen Hollywood-Karriere von Polizist, über Killer bis zum Präsidenten schon fast alles, wobei ihn seine Stimm­e mit dem dunklen Timbre besonders für Rollen empfohlen hat, die natürliche Autorität ausstrahlen sollen: also Gott. So spricht der Allmächtige im Prolog von „Ben Hur“ zu uns, während die Kamera über die getreue Nachbildung jenes Stadions schwebt, das William Wyler für seinen 1960 mit elf Oscars ausgezeichneten Monumentalfilm in Roms Cinecittà für das legendäre Wagenrennen bauen ließ, das als Zitat in allen Genres von Action über Satire bis Science Fiction immer wieder zu sehen ist. Pferde schnauben, Hufe scharren, die Kamera fokussiert zwei Wagenlenker. Der mit den schwarzen Pferden ist wahrscheinlich Messala Severus (Toby Kebbell), die weißen müssen demnach zu Prinz Judah Ben Hur (Jack Huston) gehören. Das war schon im Western so. Die allmächtige Stimme beginnt sich im Off zu erinnern und erzählt die Geschichte der Familie Ben Hur, die den römischen Waisen Messala adoptiert hatt­e, um jede­n homoerotischen Verdacht über der Beziehung zwischen den Adoptivbrüdern hinwegzublasen. Ein Insert verkündet die Rückblende („Acht Jahre früher“). In einer Stunde wird der Steinquader fallen, um im Zirkus die Tore für den Start des Wagenrennens zu öffnen. Das Desaster ist bereits abzusehen, denn ein Off-Erzähler verrät neben der Geschichte meistens auch dramaturgische Mängel, muss wie bei einer zerbrochenen Schale Bruch- und Fehlstellen kitten. Immerhin ist Morgan Freeman später als Pferdehändler Ilderim in einer Mask­e mit Dreadlocks zu sehen, die an Kapitän Jack Sparrow erinnern.

Es war Mel Gibsons „Passio­n of the Christ“, ein Film für Antisemiten und Liebhaber von Folter und Horror, der im Jahr 2004 mit der Herstellung von Filmen nach biblischen Vorlagen wieder ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu versprechen schien, stand doch den Produktionskosten von 30 Millionen US-Dollar ein weltweites Einspielergebnis von 600 Millionen gegenüber. Dabei durften Jugendliche Gibsons Film – zumindest im Kino – nicht einmal sehen. Mit diese­r Einschränkung musste­n auch Darren Aronofsky („Noah“) und Ridley Scott („Exodus“) kalkulieren, konnten aber wahrscheinlich noch den verbliebenen kommerziellen Rahm abschöpfen. Das Produzentenpaar Mark Burnett und Roma Downey, das sich mit TV-Serien wie „Sarah Palins Alaska“ hauptsächlich der Darstellung eines heilen Amerikas widmet, nahm sich daher die komplette Bibel vor, um Erbauliches für Bildschirm und Leinwand zu finden, das weder Eltern noch Kinder verstört. Ihre Serien und Kinofilme wie „Son of God“ funktionierten allerdings nur beim US-amerikanischen Zielpublikum. Der Erfolg war aber beeindruckend genug, um mit den Rechten für das Remake von „Ben Hur“ das ganz große Ding zu landen. Mit cineastischem Gespür für diese Bedeutung sprangen die Produzenten über ihren evangelikale­n Schatten und engagierten mit John Ridley einen Autor, der für „12 Years A Slave“ einen Oscar gewonnen, seine Meisterwerke aber mit „Three Kings“ und „U-Turn“ abgeliefert hatte. Clou und Kalkül des Unternehmens wurde jedoch der russisch-kasachische Regisseur Timur Bekmambetov, der 2004 in Moskau „Wächter der Nacht“ drehte. Der Film kostete vier Millionen Dollar, sah aber nach 100 Millionen aus. Diese Summe konnte Bekmambetov nun für „Ben Hur“ ausgeben, dank der Bilder von Oliver Wood („Bourne“-Trilogie) sieht das wieder nach mehr aus. Dafür wurde bei der Besetzung gespart, dieser Geiz wirkt sich fatal auf die Wirkung der Geschichte über Wunder und Hass aus, die John Ridley so nicht geschrieben haben kann.