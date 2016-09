Innsbruck – Stanley Kubrick konnte das Ende von „Spartacus“ nie leiden, aber dem Autor Dalton Trumbo war einer der bewegendsten Momente der Filmgeschichte gelungen: Als das Sklavenheer von der römischen Übermacht besiegt worden war, versprach Marcus Crassus, das Leben der Sklaven zu verschonen, sollte sich Spartacus zu erkennen geben. Das erscheint dem Sklavenführer fair, doch aus seinem Bekenntnis wird ein tausendfacher Ruf: „Ich bin Spartacus!“ Ungerührt lässt der Konsul eine Allee der Gekreuzigten errichten, auch als Warnung für jene, die zwischen Solidarität und Anpassung schwanken. Nach diesem „Spartacus“-Moment sucht der schottische Autor Paul Laverty seit 20 Jahren in seinen Drehbüchern, die er hauptsächlich für Ken Loach schreibt. Zwei ihrer Filme gewannen die Goldene Palme in Cannes, zuletzt in diesem Jahr mit „Ich, Daniel Blake“.

Bereits 2010 schrieb Laverty für seine Lebensgefährtin Icíar Bollaín „Und dann der Regen“. Der spanischen Regisseurin gelang mit diesem Film über den Wert der Menschen und der Ressourcen ein kleines Meisterwerk. Für ihre zweite gemeinsame Arbeit „Der Olivenbaum“ hat Laverty die Form des modernen Volksmärchens gewählt, um von den Folgen der Immobilien- und Finanzkrise in Spanien zu erzählen, von den Profiteuren und Verlierern und den Hoffnungen auf eine solidarische Zukunft.

Alma (Anna Castillo) verbringt ihre Tage mit dem Einsammeln von Eiern und Kadavern in einer Hühnerfarm. Nachts sucht sie nach Ausschweifungen, die sie und ihren Freund Rafa (Pep Ambròs) verletzen. Ihr Großvater hat vor Jahren aufgehört zu reden, nachdem seine Söhne den schönsten Baum der Olivenplantage verkauft haben. Mit dem Erlös wollten die Brüder, den Versprechungen von Spekulanten und korrupten Beamten folgend, am Traum des Wirtschaftswunders teilhaben. Nach dem Crash ist die Familie im Elend versunken, Beziehungen sind zerbrochen, statt Würde und Identität gibt es auf dem Bauernhof nur noch Wut und Verbitterung. Der 2000 Jahre alte Olivenbaum ist inzwischen zum Firmenlogo eines multinationalen Konzerns geworden und steht in der Halle der deutschen Firmenzentrale. Dieses Symbol möchte Alma zurückholen, um ihren Großvater zu retten. Als sie mit einem Tieflader in Düsseldorf eintrifft, passiert dieser „Spartacus“-Moment, denn der Konzern verdient Milliarden mit Umweltverbrechen, gegen die zu kämpfen sich in einer entsolidarisierten Gesellschaft noch Gleichgesinnte finden. (p.a.)