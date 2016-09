Köln – „Ich bin immer nur das Anhängsel – damit ist jetzt Schluss.“ Das Statement von Cathy Lugner (26) gleicht fast einer Drohung. Mit Ausziehen kennt sich die Frau von Baulöwe Richard Lugner (83) bestens aus. Am Freitag, 2. September, wartet auf sie der Einzug in das „Promi Big Brother“-Haus. In einem Interview verspricht das Ex.Playmate den Zuschauern die „ungeschminkte Wahrheit“. „Ich habe viele Facetten. Der Einzug ist die beste Möglichkeit, mich selbstständig zu präsentieren“, sagt die 26-Jährige.

Um 20.15 startet auf Sat.1 die vierte Ausgabe von „Promi Big Brother“ – und schon seit Monaten kursieren Namen potenzieller Bewohner durch die sozialen Netzwerke. Mit dabei sind: Ben Teewag (Sohn von Schauspielerin Uschi Glas), Mario Basler (Ex-Fußballprofi), Joachim Witt (wurde mit Songs wie „Der goldene Reiter“ und „Tri Tra Trullala“ bekannt), Natascha Ochsenknecht (Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht), Prinz Marcus von Anhalt, Jessica Paszka (Ex-Bachaelor-Kandidatin), Edona James (Transgender-Blondine), Christine Zierl (Schauspielerin), Frank Stäbler (Europa- und Weltmeister im Ringen), Isa Jank (Schauspielerin bei „Verbotene Liebe“) und Stephen Dürr (war Soap-Darsteller bei „Unter Uns“ und „Alles was zählt“. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung gibt es zwei Nachrücker, falls einer der Hauptkandidaten aus überraschenden Gründen vorzeitig aus dem Haus auszieht. Dabei soll es sich um den „Eis am Stiel“-Schauspieler Zachi Noy (63) und Schönheitschirurgenwitwe Tatjana Gsell (45) handeln. Offiziell bestätigt wurde bisher nur ein Bruchteil der zwölf Kandidaten. Spätestens die Einzugsschau gebe Aufschluss über die finalen Kandidaten, sagte ein Sprecher.

Neue Regeln: Kanalisation statt Keller

Eine Ex-Bewohnerin darf das Spektakel in diesem Jahr neben Jochen Schropp (37) moderieren: Désirée Nick (59). „Es wurde noch nie so viel falsch spekuliert“, meldete sich jetzt Désirée Nick zu Wort. Die neue Co-Moderatorin an Jochen Schropps Seite kennt die Abgründe der „härtesten Herberge Deutschlands“ noch als Kandidatin aus dem letzten Jahr. Wer auch immer nun einzieht: Nick sinnt Rache. „Ich bin allergisch gegen alles Hässliche – und das Camp ist voll von hässlichen Feinden“, sagte sie einer TV-Zeitschrift. Sie freue sich darauf, diese „zerschreddern zu dürfen“.

Bei all den Spekulationen steht zumindest eines fest: Alles soll noch ungerechter werden. Noch nie sei das Gefälle zwischen „Oben“ und „Unten“ so groß gewesen, von der „härtesten Staffel aller Zeiten“ ist bei Sat.1 die Rede. Nach dem „Sommerhaus der Stars“ bei RTL, das im Juli quotentechnisch ganz passabel lief, muss sich der Sender schließlich etwas einfallen lassen, um die Zuschauer zu locken. Das offizielle Werbeplakat zeigt jedenfalls einen roten Teppich, der in einen Gulli führt. „Schickt Sat.1 die Hälfte der Promis in die Kanalisation, während die andere Champagner schlürft?“ fragten sich bereits besorgte Twitter-User. - Ein Fall für die „Anwältin der Armen“? Auch Krawalldame Helena Fürst, die schon im Dschungelcamp für ordentlich Rambazamba sorgte, war lange im Gespräch. (tst, dpa)