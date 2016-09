Von Christiane Fasching

Salzburg – Sechs Augen müsste man haben. Acht wären noch besser. Dann könnte man vielleicht wirklich alles sehen, was sich da auf, über und hinter der Bühne des Salzburger Landestheaters abspielt. Kurz zusammengefasst ist es ein vielschichtiges Schiller-Kino, das der geschasste Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann – angespornt durch Servus-TV-Zampano Dietrich Mateschitz – da zusammengezimmert hat: „Die Räuber“ stürmen und drängen durch ein multimediales Universum, in dem so viele Ebenen aufeinanderprallen, dass einem zwischendurch der Kopf brummt: Gimme Moor.

„Es ist sehr kompliziert“, schickt Räuberhauptmann Hartmann am Samstag dann auch der Bühnenpremiere seines Theater-Experiments voraus. Und betont, dass der Abend eigentlich als Probe zu werten sei – als Probe für ein Fernseh-Spektakel, das am gestrigen Sonntag den Servus-TV-Hauptabend bestimmte. Aber warum soll Theater fürs Fernsehen jetzt so kompliziert sein? Guckkasten bleibt doch auch in Flimmerkisten-Verpackung Guckkasten. Weit gefehlt: In Hartmanns Inszenierung wird nämlich forsch mit den medialen Möglichkeiten gespielt. Acht Kameras fangen das Geschehen auf der Bühne ein, übertragen es auf eine Leinwand, die oberhalb der Vorhangwelt angebracht ist. Dort und auf anderen Monitoren laufen überdies Sequenzen, die im Vorfeld aufgezeichnet wurden – und Friedrich von Thun als alten Moor oder Tobias Moretti als renitenten Pater nur virtuell ins Geschehen eingreifen lassen. Die „realen“ Schauspieler zappen sich wiederum mittels „Green Screen“ in diese TV-Bilder – Illusionen, so weit das Auge reicht. Hartmann hat Recht: Sein Spiel ist kompliziert, spannend ist es obendrein, weil sich neue Räume auftun, weil theatrale Wände eingerissen werden und lustvoll mit Wirklichkeit und Fiktion gespielt wird.

Und dieses Spiel beginnt schon vor der Vorstellung: Vor dem Landestheater prosten sich die Premierengäste zu, während beim Seiteneingang ein rauchender Regisseur nervös seine Kreise zieht und sich seine Räuberbande im Schatten des Übertragungswagens Mut zuspricht. Noch scherzen Laurence Rupp und Emanuel Fellmer miteinander – denn noch sind sie ja nicht Karl und Franz Moor, diese ungleichen Brüder, die alsbald zu erbitterten Gegnern werden. Wie Franz, dieser aus menschlichem Morast gebaute Fiesling, Kraft aus seiner angeborenen Scheußlichkeit schöpft, ist herrlich anzuschauen – Fellmer ist ein guter Böser, ein geniales Rumpelstilzchen, dem es Spaß macht, den charismatischen Karl ins Verderben zu stürzen und aus dem väterlichen Herz zu drängen. Rupps Rolle ist die schwierigere: Karls Konturen sind nicht so scharf, nicht ganz so klar. Eben noch Studenten-Luftikus streift er bald als räuberischer Banden-Chef durch die Lande – gibt sich selbst auf, bis ihn nicht einmal mehr seine geliebte Amalia (Coco König) wiedererkennt. Stark: Rupps rhythmischer Rap, in den auch seine Räuber miteinstimmen und der ein Abgesang auf den Vater und die Liebe ist. Noch stärker: Den feigen Abgang von Franz, der sich seit jeher mit einer Hutschnur das Leben nimmt, will Karl so nicht mehr stehen lassen. Schiller wird ein Schnippchen geschlagen, Karl provoziert einen Showdown unter Brüdern, stellt Franz zur Rede und lässt ihn dann doch die Schnur enger ziehen. Zeit für viel Geplänkel hat die Kanaille nämlich nicht: „Ich hab’ morge­n Vorstellung“, sind sein­e letzten Worte.

Aber nicht nur Franz bricht aus seinem Rollen-Korsett auch: Nico Ehrenteit, der später als Räuber Spiegelberg sein Unwesen treibt, führt zu Beginn als quirliger Erzähler ins Geschehen ein, hält Zwiesprache mit den Kameras und weist auf Stolperfallen hin, die ein Live-Spektakel mit sich bringt. Wer nicht zur rechten Zeit auf der richtigen Markierung steht, vermurkst das Fernsehbild – und das spielt bei diesen Räubern die Hauptrolle. Deshalb ist’s auch okay, dass einem auf der Bühne oft Kameraleute die Sicht versperrten. Man kann’s als Entspannung für überstrapazierte Augen werten, die am Samstag dann auch einen überglücklichen Matthias Hartmann sahen: Für sein Experiment gab’s Jubel und Standing Ovations. Ob gestern dann auch auf so mancher Couch geklatscht wurde, ist nicht bekannt.