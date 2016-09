Der US-amerikanische Film- und TV-Star Jon Polito ist tot. Er ist unter anderem als Detektiv Da Fino in der Komödie „The Big Lebowski“ (1998) bekannt. Die Fachblätter „The Hollywood Reporter“ und „Variety“ berichteten am Freitagabend, dass Polito bereits am Donnerstag in Los Angeles an den Folgen von Hautkrebs gestorben war. Er wurde demnach 65 Jahre alt.

US-Regisseur John McNaughton, ein Freund von Polito, würdigte den Verstorbenen bei Facebook als „geborenen Schauspieler“ und kondolierte dessen Lebenspartner Darryl Armbruster. Laut McNaughton spielte Polito in mehr als hundert Filmen und Dutzenden von TV-Serien mit, darunter „Seinfeld“ und „Major Crimes“. In den 1970er und 80er-Jahren bewies Polito sein Talent am Broadway in Dramen wie „American Buffalo“ und „Tod eines Handlungsreisenden“. (APA/dpa)