Von Peter Angerer

Innsbruck – Im Mai 1882 ist Lou Andreas-Salomé 21 Jahre alt und kann es sich nach dem Tod ihres Vaters, eines Generals des Zaren, leisten, mal als Studentin, mal als Begleiterin ihrer Mutter durch Europa zu reisen. Der Blick der besorgten Mutter (Petra Morze) gilt dabei der Suche nach einem passenden Ehemann, während die Tochter die Gesellschaft von klugen Männern – Philosophen bevorzugt – sucht.

In Rom überbringt ihr der Philosoph Paul Rée (Philipp Hauß) gleich zwei Heiratsanträge – einmal für sich und einmal im Auftrag von Friedrich Nietzsche (Alexander Scheer), der das „intelligenteste aller Weiber“ entdeckt zu haben glaubt, „scharfsinnig wie ein Adler, mutig wie ein Löwe“. Rées Antrag lehnt die russische Freifrau mit dem Hinweis auf ihre Rente ab, die sie bei einer Eheschließung verlieren würde. Nietzsches Schwärmerei versucht sie mit einem platonischen Philosophenhaushalt zu dritt zu beschwichtigen. Gemeinsam verbringen sie Badeferien in Norditalien, am 21. Mai 1882 sucht das Denkertrio ein Fotoatelier in Luzern auf, wo Nietzsche eine Aufnahme inszeniert, die einerseits das Wesen ihrer Beziehung und andererseits auf ironische Weise das illustrieren könnte, was im Kopf des Philosophen vor sich geht. Lou kniet mit einer Peitsche auf einem Leiterwagen, der von Rée und dem in eine ungewisse Zukunft starrenden Nietzsche gezogen wird. Der subtile Witz wird vorerst nur im Familienkreis zum Skandal, denn Nietzsches Schwester erkennt den verderblichen Einfluss Lous auf den empfindsamen Bruder, der eben seinen „Zarathustra“ entwirft. Auch der Nietzsche-Herausgeber Karl Schlechta wird noch 80 Jahre später humorlos von „dieser merkwürdigen Photographie“ schreiben, sogar Lou Andreas-Salomé wird 1933 in ihren Lebenserinnerungen ihre Mitwirkung an dieser Aufnahme bedauern.

Diese Zurücknahme erwähnt Cordula Kablitz-Post in ihrer Kinobiografie über die Philosophin, Schriftstellerin und Freud-Schülerin nicht, da die spätere Psychotherapeutin geahnt haben muss, dass ihr Ruhm auf die Rolle als Begleiterin und Muse großer Männer beschränken werden könnte.

An den Folgen ihrer Diabetes-Krankheit beinahe erblindet, kramt Lou Andreas-Salomé (Nicole Heesters) 1933, unterstützt vom Germanisten Ernst Pfeiffer (Matthias Lier), in ihren Erinnerungen. Dabei nehmen jene Episoden mit berühmten Männern den größten Raum ein. Es ist eine hübsche Regieidee, jede dieser Episoden mit einer zeitgenössischen Ansichtskarte zu eröffnen, aus der die Figuren hervortreten, aber mit diesem digitalen Trick endet auch schon die künstlerische Ambition. Helena Pieske spielt das Kind in St. Petersburg, wo Peter Simonischek einen Sekundenauftritt als Vater erledigt. Liv Lisa Fries ist die Sechzehnjährige, die erstmals einen Heiratsantrag – vom Pastor – ablehnt. Katharina Lorenz spielt – fast ohne Maske – die Erwachsene über einen Zeitraum von 30 Jahren. In Cordula Kablitz-Posts Kinodebüt begegnet die unangepasste Frau nur Männern, obwohl sie zwischen Berlin, Paris und Wien ebenso eng mit berühmten Frauen verbunden war. Und während etwa Rainer Maria Rilke seine Gedichte vortragen darf, ist über Andreas-Salomés eigenes umfangreiches Werk nichts zu erfahren.