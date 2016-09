Innsbruck – Die Donau ist mit der Wiener Skyline im Hintergrund in unwirkliches Licht getaucht. Ein betrunkener Matrose bedrängt mit einer Bierflasche einen anderen, den er seinen Kapitän nennt. „Mit der Vorstellung von Mord“, beginnt Jean Genets Roman „Querelle“, „verbindet sich oft der Gedanke an Meer und Matrosen. Dass Häfen immer wieder Schauplätze von Verbrechen sind, bedarf keiner Erklärung.“ Es gibt in Patric Chihas Dokumentarfilm „Brüder der Nacht“ keinen Mörder, das Verbrechen hält sich in Grenzen. Der Wiener Hafen mit einem schaukelnden Lastkahn ist nur eine illuminierte Illusion von Brest, denn das ästhetische Konzept (Kamera: Klemens Hufnagl) orientiert sich an Rainer Werner Fassbinders Verfilmung von Genets Roman.

Die Matrosen wechseln in das Café Rüdiger, das von Schwulen und Strichern frequentiert wird, das mit seiner Ein- und Ausrichtung auch auf der Leinwand die Frage verlangt, wo bin ich denn hier hingeraten? Asen, Nikolay, Vassili oder Yanko sind bulgarische Roma, die in Wien ihre Körper verkaufen, während ihre Familien zu Hause denken, sie würden sich als Bettler durchschlagen. Das ist aber nicht sicher, da sich kaum etwas verbergen lässt. Untereinander prahlen sie mit sensationellen Einkünften, manches Mal auch mit abartigen Angeboten, doch der Markt ist längst, der Regel von Angebot und Nachfrage folgend, zerstört. 20 Stricher konkurrieren um zwei Kunden, da wird aus einem Zwanziger als Lohn in der Erzählung schnell ein Hunderter. Augenzwinkernd inszenieren die Stricher in ihrem Elendsquartier für den Regisseur einen Ringkampf als ritualisierten Liebesakt. Damit keine Missverständnisse aufkommen, wird ein Bordell aufgesucht. Am Ende bleiben den Burschen für den Besuch in der Heimat ein paar Geldscheine, ein Musikverstärker, vielleicht ein iPod. Zigaretten werden jenseits der bulgarischen Grenze gekauft.

„Brüder der Nacht“ ist ein Film der Überhöhungen, die der Würde der Protagonisten geschuldet sind. Die Intensität, die den sich ständig wiederholenden Schilderungen der homosexuellen Kontakte abgerungen wird, ist bisweilen auch ermüdend. (p. a.)