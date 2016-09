Los Angeles – Hätten sich die Macher der 68. Emmy Awards ein Motto gegeben, es hätte gelautet: „Einmal wie immer, aber mit einer Prise Politik!“ Die Film- und Fernsehstars im Microsoft Theater in Los Angeles und die Zuschauer daheim sahen am Sonntagabend eine nett-routinierte Preisverleihung, bei der es in vielen Kategorien die gleichen Sieger wie im Vorjahr gab.

Unterhaltung boten prägnante Dankesreden, Seitenhiebe auf Donald Trump und kurzweilige Wortgefechte von Moderator Jimmy Kimmel mit Gaststars wie Matt Damon. Aber zunächst zu den Preisträgern: „Game of Thrones“ räumte bei den Dramaserien ab. Mit zwölf Auszeichnungen führte die Fantasy-Buchverfilmung somit auch dieses Jahr wieder das Feld an und überholte zudem die legendäre Comedy-Serie „Frasier“ als meistausgezeichnete Serie (die auf Drehbüchern basiert) in der Geschichte der wichtigsten US-Fernsehpreise.

Als beste Comedy gewann die Politsatire „Veep“ den zweiten Serien-Hauptpreis. Julia Louis-Dreyfus spielt darin die überforderte Präsidentin Selina Meyer. Die einst mit „Seinfeld“ berühmt geworden­e Schauspielerin hat inzwischen ein Abo auf den Preis als beste Hauptdarstellerin einer Comedy: Sie gewann zum fünften Mal in Folge. Ihr­e Rede nutzte sie für einen berührenden Dank an ihren am Freitag zuvor gestorbenen Vater – und als ironische Steilvorlage. „Unsere Serie hat als Politsatire begonnen und sich in eine Dokumentation verwandelt“, sagte sie in Anspielung auf Donald Trumps Wahlkampf.

Auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten nahmen gleich mehrere Stars Bezug. „Wenn es das Fernsehen nicht gäbe, wäre Donald Trump überhaupt nicht nominiert“, sagte Moderator Kimmel. Er meinte damit die Reality-Show „The Apprentice“, die dem 70-jährigen Immobilienunternehmer einst zu Ruhm verholfen hatte. Doch Zweifel daran, wem die Sympathien der versammelten Fernseh- und Film-Prominenz gehören, gab es keine. Courtney B. Vance aus „The People v. O. J. Simpson“ brachte es am Ende seiner Dankesrede auf eine simple Formel: „Obama raus! Hillary rein!“

Auch die vielen Preise für Vances Serie bewiesen, dass der Abend außergewöhnlich stark von Politik und Zeitgeschehen geprägt war. Mit neun Auszeichnungen lag die Aufbereitung des Mordprozesses um den Footballer O. J. Simpson hinter „Game of Thrones“ in der Endauswertung auf Rang zwei. Das lässt sich genauso als politisches Zeichen deuten wie viele nicht-weiße oder nicht-amerikanische Präsentatoren, Nominierte und ihre Rollen. Der wie im Vorjahr für „Transparent“ ausgezeichnete Hauptdarsteller Jeffrey Tambor hofft­e, der letzte Mann zu sein, der Preise für die Darstellung einer transsexuellen Frau gewinnt – künftig sollten den Kreativen der Trans-Community mehr Chancen gegeben werden, fand er. Drei Preise für die Amazon-Serie dürften als Zeichen dafür gewertet werden, dass die Entertainment­industrie auf TV- und Computer-Bild­schirmen mutiger ist als bei Werken fürs Kino.

Auch Rami Malek, US-Amerikaner mit ägyptischen Wurzeln, der für seine Roll­e als Hacker Elliot Aldersson in „Mr. Robot“ ausgezeichnet wurde, wünschte sich mehr Aufmerksamkeit für Menschen am Rand. Er warb in seiner Dankesrede um mehr Wohlwollen für gesellschaftliche Außenseiter, wie seine Serienfigur einer ist. Schauspieler Aziz Ansari wurde für das Drehbuch der Dating- und Ethno-Comedy „Master of None“ auf Netflix ausgezeichnet. Sein Co-Autor riet asiatischen Eltern: „Gebt euren Kindern Kameras statt Geigen, dann wären wir alle gerettet.“ (APA, dpa, TT)