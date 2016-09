Innsbruck – „Das wird nicht jedem gefallen“, sagt Thomas Stipsits über die neue Comedy-Reihe „Gemischtes Doppel“, in der er und seine Frau Katharina Straßer Wandlungsfähigkeit beweisen – und pro Kopf in knapp 60 Charaktere schlüpfen. Und wieso wird das nicht jedem gefallen? „Weil das weder eine klassische Sketch-Comedy-Geschichte noch eine Verkleidungsshow ist: Von der Humorfarbe her haben wir uns an Gerhard Polt orientiert – und auf Langsamkeit gebaut“, erklärt Stipsits, der froh ist, dass die Doppel-Conference ab heute endlich auf Sendung geht. Seit März 2015 lag das fertige TV-Produkt, dessen Drehbücher Stipsits mit Georg Weissgram entwickelt hat, nämlich aus budgetären Gründen in einer ORF-Schublade – aus der die größtenteils lebensnahen Geschichten nun befreit werden.

In Folge eins prallt da etwa eine alleinerziehende Mutter auf einen zwideren Beamten, der lieber auf die fleischfreie Kantinenwoche schimpft, anstatt Pflegegelds-Auskünfte zu geben. Ein Tiroler Bürgermeister wiederum will die „Dorflackn“ an einen arabischen Investor verscherbeln, den er mit seinem specklastigen Bestechungskörbchen allerdings erzürnt. Und da wäre dann noch das schräge Pärchen, das bei einer Organ-Auktion eine frische Leber für den maroden Opa ersteigert. Ist das am Ende auch aus dem Leben gegriffen? Stipsits verneint lachend. Eine Episode pro Folge sei rein erfunden: Was erklärt, dass nächste Woche zwei verkappte Nazis als Josef Mengele und Eva Braun zum Faschingsball ausrücken. Keine Frage: Das wird nicht jedem gefallen. Stipsits: „Aber das ist nicht so schlimm: Nur wurscht sein soll’s niemandem.“ (fach)