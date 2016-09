Innsbruck – Romeo und Julia, inszeniert als queere Liebesgeschichte. Ein Kurzfilm, gedreht in Deutschland, lieferte den ersten Vorgeschmack aufs Debüt von Mykki Blanco, eine Kunstfigur wie Conchita Wurst, doch garantiert nicht songcontesttauglich. Der schwule New Yorker Performancekünstler und Undergroundrapper Michael David Quattlebaum jr. alias Mykki Blanco mischt seit einigen Jahren mit Songs wie „Wavvy“ (2012) den US-HipHop-Underground auf. Gangster-Rap, der von schwulem Sex und Drogen handelt, dazu düstere Orgien in den Videoclips, Parties, wie sie wohl auch Marilyn Manson gerne schmeißen würde. Die Leute würden sich zu sehr auf sein Schwulsein konzentrieren, sagte Quattlebaum 2012 in einem Interview für die Arte-Popkultursendung „Tracks“. Damals wurde er noch in die Schublade Queer-Rap gepackt, gegen Zuschreibungen hat sich Mykki Blanco aber schon immer gewehrt. Bereits im Kindesalter trat er als Schauspieler in Erscheinung, im Teenageralter gründete er ein Kunstkollektiv, rannte mit 16 von Zuhause weg, um in New York zu leben. Die Stipendien für zwei Kunsthochschulen schlug er aus, weil er rasch „erkannte, dass die Kunstwelt nur eine betrügerische Welt für reiche Menschen“ ist, so steht es zumindest im Pressetext zum lang erwarteten Debüt. Mykki Blanco wird darin auch wenig griffig als „non-binary gender-queer post-homo-hop musical artist“ bezeichnet.

Doch so überbordend Mykki Blancos Spiel mit Referenzen, Zeichen und Stilen, so eingängig sind die 13 Stücke auf „Mykki“: fahrige Clubhymnen im Wechsel mit hypnotischem Gangster-Rap, der auf Chamberpop trifft. Produziert wurde das Album größtenteils vom französischen Musiker und Produzenten Woodkid, er singt auch im epischen Stück „High School Never Ends“ mit. Der eingangs erwähnte Kurzfilm zu diesem Song handelt von der tragischen Liebe zwischen einem schwarzen Jungen und einem deutschen Skinhead. Queere Emanzipation, die musikalisch absolute Sogwirkung entfaltet. (sire)