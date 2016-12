Von Peter Angerer

Innsbruck – Seinen einzigen kommerziellen Erfolg erzielt­e der italienische Meister­regisseur Michelangelo Antonion­i auf dem Tiefpunkt seiner Karriere, als er sich 1966 bereit erklärte, einen Film im quas­i amateurhaften oder auch verachteteten 16-Millimeter-Fernsehformat zu drehen. Um dem Vorgang einen Namen zu geben, bekam der Film den Titel „Blow Up“. So hieß damals das Verfahren, wenn Schmalfilme zum Kinovorführformat „aufgeblasen“ wurden. „Blow Up“ wurde zum Kultfilm über die Ungewissheiten der Wahrnehmung.

50 Jahre später ist die Verwendung des eher raren 16-mm-Materials zu einer politischen Haltung des Widerstands geworden, weshalb das italienisch-österreichische Regieduo Tizza Covi und Rainer Frimmel seinen Film „Mister Universo“ den Opfern der Digitalisierung in der Kinoindustrie widmet. Die Südtiroler Regisseurin und der Wiener Kameramann drehen ihre Filme mit analogem Material, das für die Kino­auswertung allerdings digitalisiert werden muss.

Tairo Caroli ist ein junger Dompteur in einem kleinen Zirkusunternehmen am Stadtrand Roms. Nach dem Dahinsiechen einiger Tiere, die er nur mit Abfall füttern kann, bleiben ihm für seine Auftritte gerade noch ein Löwe und ein widerspenstiger Tiger – nicht gerade eine Glanznummer. Als ihm auch noch sein Talisman abhandenkommt, verliert er sein Selbstvertrauen im Umgang mit den Tieren. Die einzig­e Hoffnung ist Arthur Robin, ein ehemaliger Zirkuskünstler und Mister Universum, der mit seinen Händen Eisenstücke zu Hufeisen biegen konnte. Einen dieser Glückbringer hat er dem damals fünfjährigen Tair­o geschenkt. Dabei hängt der Dompteur nicht am Aberglauben, aber ohne diesen Talisman geht es nicht, schließlich hätte alles schlimmer kommen können. Wie schlimm, das war schon in den Filmen „Babooska“, „La Pivellina“ und „Der Glanz des Tages“ des Regieduos zu sehen, das seit 2009 die „Zirkusdynastie“ um Tairo mit großer Sympathie beobachtet.

Eine Verbindung zur leuchtenden Vergangenheit ist die Schimpansendame Lola, die schon mit Federico Fellin­i („I Clowns“) und Adriano Celentan­o („Bingo Bongo“) gearbeitet hat. Tairo saugt daher die Legenden aus der goldenen Ära auf, zu der Arthur Robin gehört. Mit einem nicht gerad­e verlässlichen Auto fährt er durch Italien, besucht Artisten und Akrobaten, die auch uns seit ihren Auftritten in den Filmen von Covi und Frimmel als Verwandte vorkommen. Über allen Begegnungen liegt ein Schleier trauriger Vertrautheit. Es ist eine Welt, die es so bald nicht mehr geben wird. Die Nostalgie hält sich dabei in Grenzen, denn natürlich ist die Haltung der Raubtiere in Tairo­s Familienunternehmen ein Skandal, der in dieser Weise nur noch in Italien hin­genommen wird. Dafür entschädigt Arthur Robin, der an Anthony Quinn in „La Strada“ erinnert, aber sich von Fellinis Kraft­lackel durch eine berührende Menschlichkeit unterscheidet. Der 88-Jährige darf aus medizinischen Gründen kein Eisen mehr biegen, dafür aber das große Kinoglück schmieden. Und Tairo wird in Rom bereits sehnsüchtig von der Schlangenfrau Wendy erwartet.