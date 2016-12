Innsbruck – Als Anfang der Siebzigerjahre die ersten Informationen zu Umwelt­zerstörung und Klimawandel neben Zweifeln an der Ideologie grenzenlosen Wachstums auftauchten, wurde in Hollywood das Genre des Katastrophenfilms erfunden. Die Filme hießen „Flammendes Inferno“, „Erdbeben“ oder „Der weiß­e Hai“ und die Katastrophen wurden entweder von gierigen Immobilienhaien, die beim Baumaterial sparten, oder Tourismusmanagern, die sich die Badesaison nicht versauen lassen wollten, ausgelöst. Mutige Feuerwehrmänner oder Fischer konnten das Schlimmst­e verhindern. Das Interesse des Publikums und die technischen Möglichkeiten waren allerdings begrenzt, die Ära der zivilen Katastrophen im Kino fand ein schnelles Ende. 40 Jahre später sind Umweltzerstörung und Klimawandel zur Gewissheit geworden, die von Menschen verursachten realen Katastrophen gehören längst – in erträglichen Happen serviert – zum TV-Alltag.

Die Explosion der vom britischen Energiekonzern BP betriebenen Ölbohrplattform Deepwater Horizon – etwa 60 Kilometer vor der Küste Louisiana­s im Golf von Mexiko – versorgte 2010 die Welt mit Schockbildern, die Peter Berg zu seinem Katastrophenfilm inspirierten, in dem er alle CGI-Möglichkeiten für schweiß­treibende Action nutzt.

In „Deepwater Horizon“ schmelzen im flammenden Inferno die Stahlträger der Bohrinsel, nur das Sternenbanner weht stramm im Feuer. Der gierige Konzernmanager Donald Vidrine (John Malkovich) verweigert sich der Realität technischer Probleme, trotzdem müssen ihn der Elektriker Mike Williams (Mark Wahlberg) und der Projektleiter Jimmy Harrell (Kurt Russell) retten. Dass bis zum Verschließen des Bohrlochs 87 Tage vergingen, an denen täglich 50.000 Barrel Öl in den Golf von Mexiko flossen, wird im Film nicht einmal erwähnt. Das wäre in diesen Zeiten auch keine patriotische Botschaft. (p. a.)