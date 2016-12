Von Peter Angerer

Innsbruck – Während auf dem Schwarz der Leinwand zu Beginn des Films „Ich, Daniel Blake“ die Namen der Schauspieler und Techniker um Ken Loach auf- und abgeblendet werden, entwickelt sich auf der Tonspur eine Satire zum bizarren Alltag in einem Jobcenter in Newcastle. Eine Männerstimme, die später als jene von Daniel Blake (Dave Johns) zu identifizieren ist, muss Fragen zum Gesundheitszustand beantworten. Diese Fragen stellt eine „Gesundheitsdienstleisterin“, die über keine Ausbildung verfügen muss, da ein ausgeklügelter Fragebogen die Diagnose übernimmt. Nachdem Blake die Fragen über Stuhlgang, seine Fähigkeit, ein paar Schritte ohne Hilfe zurücklegen oder einen Arm heben zu können, beantwortet hat, ist der Nachweis der Arbeitsfähigkeit erbracht. Damit erlischt sein Anspruch auf Krankengeld. Dabei ist Blake gerade mit einem Herzinfarkt vom Baugerüst gefallen und bleibt nach der Beurteilung der behandelnden Ärzte weiterhin krank und arbeitsunfähig. Der Punkt ist, ein Kranker kann kein Arbeitslosengeld beantragen, aber ein von der Gesundheitsabteilung als arbeitsfähig erkannter Patient hat keinen Anspruch auf Krankengeld.

Katie (Hayley Squires) hat weder Schulabschluss noch Berufsausbildung. Sie würde mit einem angebotenen Fernstudium gern ihre „zweite Chance“ wahrnehmen, doch die vergangenen zwei Jahre musste sie sich mit ihren Kindern Daisy (Briana Shann) und Dylan (Dylan McKiernan) in einem Obdachlosenheim ein Zimmer teilen. Gerade hat ihr das Sozialamt eine Wohnung zugewiesen, die allerdings den Umzug von London nach Newcastle verlangt. Kaum angekommen, verspätet sich Katie in der fremden Stadt um ein paar Minuten bei ihrem Termin auf dem Sozialamt und wird dafür mit der vorübergehenden Streichung der Sozialhilfe bestraft. Blake, wie der Landvermesser K. zum täglichen Erscheinen in diesem Amt verurteilt, muss als Zeuge dieses ungeheuerlichen Vorgangs und Anhänger der aktiven Solidarität eingreifen und verursacht damit nur weitere „Sanktionen“ gegen die widerspenstigen Antragsteller, die angeblich selbstverschuldet in diesem Elend gelandet sind und sich jeder Erziehungsbemühung verweigern.

Damit endet auch die Komik über die Widersprüche und absurden Haken eines Sozialsystems, das in Großbritannien von der Regierung an private Unternehmen übergeben wurde. Dieser Umgang mit den Schwachen in einer erbarmungslosen, neoliberalen Gesellschaft hat den inzwischen 80-jährigen Regisseur Ken Loach bewogen, seinen vor einigen Jahren angekündigten Abschied vom Kino noch einmal aufzuschieben. Beim diesjährigen Filmfestival von Cannes wurde Loach für „Ich, Daniel Blake“ – wie schon 2006 für „The Wind That Shakes the Barley“ – mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Diese Entscheidung der Jury für ein „altmodisches Kino von alten Herren“ hat vor allem die Filmjournalisten polarisiert.

Der Publikumspreis beim Festival im spanischen San Sebastian belegte in der Folge, wie nahe Loach den aktuellen Ereignissen in Europa gekommen war, denn der Film ist nicht nur ein wütender Kommentar zu international angestimmten Überlegungen zum Sozialabbau, er lässt sich auch als Manifest gegen die fatalistische Stimmung verstehen. Daniel Blake, der 40 Jahre lang seine Sozialversicherungsbeiträge bezahlt hat, kann in seinem Testament über nicht viel mehr als seine Würde verfügen. Für die lohnt es sich zu kämpfen, sagt Katie, die von Blake zuvor in einer der aufwühlendsten Szenen vor dem Verhungern gerettet wurde.