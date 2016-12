Von Catharina Oblasser

Außervillgraten, West Holly­wood – Mitten im Herzen von Hollywood, auf dem Sant­a Monica Boulevard, hat der junge Filmverleih „Adler & Associates Entertainment“ seinen Sitz. Der Verleih hat sich auf junge Filmtalente spezialisiert, die mit kleinem Budget großes Kino machen. Diese Filme laufen in Arthouse-Kinos, die europäische Entsprechung dafür ist das Programmkino.

Fündig wurden die amerikanischen Geschäftsleute ausgerechnet in Osttirol: Da haben die deutschen Filmemacher George Inci und Beatrice von Moreau die Gemeinde Außervillgraten in „Hirschen“ umgetauft, so lautet auch der Filmtitel. Und das Beste daran: Die Außervillgrater spielen sich einfach selbst. Schauspieltalente wie Sepp Lusser als Metzger, Thomas Widemair als Bürgermeister oder Gebhard Widemair als Politiker sind einige der Protagonisten. Die Geschichte: Nachdem die Fabrik, die fast allen Dorfbewohnern Arbeit gegeben hat, Konkurs anmeldet, ist guter Rat teuer. Doch die Hirschener lassen sich nicht unterkriegen und kommen auf eine ebenso ausgefallene wie einträgliche Idee. Im Sommer 2014 wurde der Film erstmals im Kino gezeigt.

„Wir haben seither hart daran gearbeitet, die Komödie bekannt zu machen“, schildert George Inci. „Wir waren auf der Berlinale damit und auf verschiedenen Filmfestivals. Letztlich sind dann Adler & Associates auf uns zugekommen. Sie wollen ‚Hirschen‘ in 40 Ländern weltweit verkaufen und in den USA verleihen.“

Die beiden Filmemacher haben schon beim Dreh für eine mögliche internationale Karriere von „Hirschen“ vorgesorgt. Der Film wurde nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch gedreht – wenn auch mit starkem Villgrater Einschlag. Doch das ist kein Hindernis, weiß Inc­i. „Die Amerikaner lieben es, wenn Englisch mit deutschem oder Tiroler Akzent gesprochen wird. Viele haben Vorfahren aus Deutschland oder Österreich.“ Vorreiter in dieser Hinsicht war Arnold Schwarzenegger. Alles, was so ähnlich klingt, erkennt das amerikanische Publikum wieder. „Schwarzenegger hat die USA mit seinem Dialekt in dieser Hinsicht geprägt“, meint der Filmemacher. Auf Deutsch kann man den Film übrigens über die Plattform „Netflix“ sehen.

Und was sagt der Bürgermeister von Hirschen dazu? „Das ist toll. Ich packe sofort meine Sachen und ziehe mit meiner Familie nach Hollywood. Dort werde ich ein Star“, scherzt Bürgermeister-Darsteller Thomas Widemair. Die englische Version des Films hat ihm keine großen Schwierigkeiten gemacht. „Durch meine Musik war ich ganz gut darauf vorbereitet, Englisch zu sprechen“, sagt Widemair.