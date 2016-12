Innsbruck — In Virgil Widrichs Film „Die Nacht der 1000 Stunden" trifft sich eine Familie in einem Wiener Palais, um Zukunft und Besitzverhältnisse des Familienkonzerns zu klären. Mit dem Ausschluss des rechtsradikalen Burschenschafters aus der Erbfolge öffnen sich Risse im Haus und in der Familie, die bisher über Lügen und Legenden verbunden war. In den Streit mischen sich längst verstorbene Angehörige, ein k. u. k. Gendarm sucht nach der Wahrheit, nach Mordopfern und Verbrechen.

Es sind Ermittlungen gegen eine über jeden Verdacht erhabene Familie, angesichts der jüngsten Ereignisse könnte man meinen, Sie hätten vor einem halben Jahr losgelegt, um eine Parabel über den Zustand Österreichs zu drehen.

Virgil Widrich: Ich habe das Buch über eine Familie, die die Vergangenheit heimsucht, vor neun Jahren begonnen. Das ist jetzt besonders aktuell geworden durch die politischen Ereignisse dieses Jahres, speziell die Vorgänge in der Türkei, in England, die Wahl von Donald Trump, die Entwicklungen in Polen und Ungarn. Das heißt, es gibt Kräfte, die politisch vergangene Ideen wieder einführen wollen. Konservative Ideen, totalitäre Ideen, die schon einmal nicht funktioniert haben und die auch sehr viele Merkmale des Faschismus beinhalten. Auch in Österreich besteht eine Woche vor der Wiederholung der Wahl des Bundespräsidenten die Gefahr, dass ein Burschenschafter mit sehr weit rechten Ansichten gewählt wird.

In Ihrem Film greift der blonde Jochen als Burschenschafter zum Säbel.

Widrich: Das war vielleicht vor neun Jahren noch nicht so ein Thema, aber wenn man von Salzburg nach Wien kommt, fallen die besonders auf. Die sitzen beim Heurigen mit ihrer Montur, man kann sie sogar in manchen Häusern durch die Fenster fechten sehen und man weiß, wie viele davon im Parlament vertreten sind und wie viele Norbert Hofer vorhat, als engste Mitarbeiter des Bundespräsidenten in die Hofburg mitzunehmen.

Wann haben Sie sich entschieden, die Geschichte in dieser Form als Geister- und Detektivfilm zu erzählen? Schon der Titel erlaubt mehrere Assoziationen.

Widrich: Ja, das tausendstündige Reich. Der Titel spielt auf 1001 Nacht an, also eine Nacht, wo man immer weitererzählen muss, um nicht hingerichtet zu werden. 1000 Augen ist natürlich auch ein Filmbegriff.

„Die 1000 Augen des Dr. Mabuse" von Fritz Lang.

Widrich: Aber die Idee, die mir sehr gefällt, ist das tausendstündige Reich, das sich als Modell des tausendjährigen Reichs eine Nacht lang aufspannt. Das war zunächst sehr abstrakt, ich wollte etwas machen mit den Toten, die wiederauferstehen wie am Jüngsten Tag. Die Frage ist, was passiert gesellschaftlich, wenn alle wieder da sind?

Überfremdung durch die Ahnen?

Widrich: Es gibt ja Zombiefilme, die damit spielen, dass das sozusagen die Ausländer sind, die Angst vor den Fremden in der Form von Zombies. Aber mir ging es nicht um das Geisterhafte und schon gar nicht um Zombies, mir ging es um die Idee, dass die wieder auftauchen und genauso weitermachen wollen, wie es war.

Sie gehen zurück bis zum Bürgerkrieg von 1848. Im 20. Jahrhundert zeigt die Familie ihr mörderisches Potenzial, profitiert von den Arisierungen der Nazis.

Widrich: Da wurden auch Firmen verschoben, die Leute haben wirtschaftliche Vorteile gehabt. Der Nationalsozialismus war für einige ein wirklich gutes Geschäft, wie generell Krieg für einige ein gutes Geschäft ist. Man kann das nicht damit erklären, dass plötzlich alle wahnsinnig geworden sind und in einer Volksabstimmung dafür gestimmt haben, dass 50 Millionen Menschen ermordet werden. Das war nicht am Wahlzettel. Geglaubt haben die Leute was anderes. Der Robert Menasse hat das sehr schön in einem Interview gesagt, die Leute, die die FPÖ wählen, sind Faschisten, die glauben, sie sind Patrioten. Sie merken nur nicht, dass sie Faschisten sind. Das heißt, wenn jemand findet, dass er ein Patriot ist, sollte er sich dringend die Frage stellen, ob er nicht auch einige Merkmale des Faschismus in sich trägt oder gut findet, weil Patriotismus, Heimatgefühl und alle diese Dinge werden einfach von der FPÖ missbraucht.

Mit all seinen politischen und sexuellen Motiven ist Ihr Film auch eine surreale Horror-Komödie, in der die Figuren durch das Labyrinth der Geschichte irren.

Widrich: Ich hatte immer das Gefühl, mein Film könnte auch ein Buñuel-Film sein. Für Jean-Claude Carriere, der mir bei der Dramaturgie geholfen hat, war das der erste Film, in dem die Erinnerung auf die Vergangenheit trifft.

Fühlen Sie sich irgendeiner österreichischen Filmtradition verbunden?

Widrich: Ich versuche neue Projekte zu machen und mich nie zu wiederholen. Ich werde nie „Copy Shop 2" drehen und ich versuche immer, Innovation zu finden.

Für „Copy Shop" waren Sie 2001 für den Oscar nominiert. Da war zu erwarten, Sie könnten den Ruhm für ein großes Projekt nutzen.

Widrich: Ich hätte vielleicht Geld gekriegt für einen Spielfilm, aber ich hatte kein Projekt, das mich genug fasziniert hätte. Mich haben auch Werbeagenturen angefragt, aber ich habe sofort gemerkt, die wollen nur mit dem arbeiten, der oscarnominiert ist, die interessieren sich überhaupt nicht für meine Ideen. Ich finde es auch seltsam, wenn wir die Deutungshoheit, was ein guter europäischer Film ist, nach Hollywood auslagern.

Für die Kamera konnten Sie Christian Berger gewinnen, der auch in Hollywood geschätzt wird.

Widrich: Christian Berger kannte schon meine Super-8-Filme. Als die Finanzierung für den Film gesichert war, habe ich ihn zwei Jahre vor Drehbeginn angesprochen. Ich wollte sein CRLS-Lichtsystem einsetzen und etwas Neues ausprobieren, nämlich einen Film mit Rückprojektionen zu machen. Dieses Haus wurde ja nicht gebaut, sondern mit Rückprojektionen am Set projiziert. Christian hat einen riesigen Spaß an technischen Experimenten. Aus dieser Zusammenarbeit ist, glaube ich, eine ästhetische Qualität entstanden, die im österreichischen Film ungewöhnlich ist.

Das Gespräch führte Peter Angerer