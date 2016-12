In dem ersten Trailer für das Zukunftsdrama „The Circle“ sind Tom Hanks als undurchsichtiger Chef ein Tech-Firma und Emma Watson als misstrauische neue Mitarbeiterin zu sehen. Vorlage ist der gleichnamige Roman von US-Autor Dave Eggers über eine Welt in der nahen Zukunft, in der sämtliche Informationen über alle Menschen offenliegen. „Wissen ist gut, aber alles zu wissen, ist besser“, tönt Hanks in dem Tech-Thriller.

Für Regisseur James Ponsoldt („Smashed“) traten auch John Boyega, Patton Oswalt und Ellar Coltrane vor die Kamera. Der US-Start ist für Ende April geplant. Tom Hanks verfilmte mit Regisseur Tom Tykwer bereits den Dave-Eggers-Roman „Ein Hologramm für den König“. (dpa)