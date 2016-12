Wien – 74 lange Jahre nach der Veröffentlichung bzw. Premiere des Zeichentrick-Filmes „Bambi“ wird der Klassiker erstmals im ORF gezeigt – nämlich am 8. Dezember um 10.20 Uhr (ORF 1). Die Ausstrahlung ist Teil eines Programmschwerpunktes zum 50. Todestag von Walt Disney (15. Dezember).

„Bambi“ basiert auf dem gleichnamigen Buch und war nach eigenen Aussagen das Lieblingsprojekt des Zeichners und Filmproduzenten Walt Disney. Er erzählt – aus der Sicht der Tiere – das Leben des jungen Hirschen von seiner Geburt über seine Jugendjahre bis zum Erwachsenwerden.

Der Film zählt bis heute zu den Meilensteinen der Trickfilmtechnik. 1936 begann Disney mit der Produktion von „Bambi“, wegen seines Perfektionsdrangs verzögerte sich das Projekt aber immer weiter – und schließlich feierte der Film erst 1942 seine Premiere.

Musik wird nur zweimal unterbrochen

Disney legte viel Wert auf die Auswahl der Filmmusik, die bei „Bambi“ besondere Bedeutung hat: Der gesamte Film kommt mit rund 1.000 Worten aus – die Musik wird hingegen nur zweimal für etwa 18 Sekunden unterbrochen. Die Regie übernahm David Hand, der auch den ersten Disney-Film „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ 1937 inszenierte. Der ORF zeigt „Bambi“ in Stereo-Zweikanalton deutsch/englisch.

Dass der Film erst 74 Jahre nach der Premiere ausgestrahlt wird, liegt übrigens nicht am ORF, sondern an der selektiven Rechtevergabe seitens der Walt-Disney-Studios.

Weitere Programmpunkte

Weiters zeigt der ORF ebenfalls am 8. Dezember um 11.30 Uhr den Musical-Fantasy-Film „Mary Poppins“ aus dem Jahr 1964 (ebenso wie „Bambi“ in Stereo-Zweikanalton deutsch/englisch). Am Samstag, dem 10. Dezember, steht um 20.15 Uhr in ORF eins „Saving Mr. Banks“ mit Tom Hanks in der Rolle des Walt Disney als ORF-Premiere auf dem Programm. ORF 2 präsentiert den neuen zweiteiligen Dokumentarfilm „Walt Disney – Der Zauberer“ über das facettenreiche Leben und nachhaltige Vermächtnis Disneys: am Sonntag, dem 11. Dezember, um 23.05 Uhr im „dok.film“ und am Tag darauf, am 12. Dezember, im „Kulturmontag“ um 23.15 Uhr.

ORF III bringt am 20. Dezember im Rahmen von „Mythos Geschichte“ um 21.05 Uhr das neue Filmporträt „Felix Salten – Der Mann, der Bambi erfand“. (TT.com)