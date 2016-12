Innsbruck – Als sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazzi am 17. Dezember 2010 in der Kleinstadt Sidi Bouzid mit Benzin übergoss und anzündete und am 4. Jänner des folgenden Jahres starb, löste sein Tod landesweite Aufstände aus, die den Diktator Zine el-Abidine Ben Ali (unter Mitnahme eines Milliardenvermögens) zur Flucht zwangen. Diesem Arabischen Frühling folgten Volkserhebungen in Ägypten, Libyen und Syrien mit bekanntlich katastrophalem Ausgang, nur in Tunesien konnten demokratische Wahlen eine Normalisierung der Verhältnisse herstellen, die Leyla Bouzid 2014 für die Produktion ihres Kinodebüts nutzte. In „Kaum öffne ich meine Augen” erzählt sie vom Zustand des Landes vor der Revolution.

Farah (Baya Medhaffer) darf mit ihrem Maturazeugnis eine glanzvolle Zukunft erwarten. Ihre Mutter Hayet (Ghalia Benali, eine in Tunesien gefeierte Sängerin) möchte sie an der medizinischen Fakultät anmelden, obwohl es das Mädchen zu einem Musikstudium drängt. Deshalb hat sie auch keine Zeit für die Familienfeier, da mit ihrer Band eine Probe für einen öffentlichen Auftritt vereinbart ist. Farah schreibt die Songtexte, die zwar geschätzt werden, aber nach interner Zensur verlangen, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Ali (Aymen Omrani) möchte sich als Manager um die Band und besonders um Farah kümmern und verewigt mit seiner Kamera jeden Moment im Probenraum. Über diese Aufnahmen freuen sich auch die Agenten des Geheimdienstes, denn bei Versen wie „Wenn ich meine Augen öffne, dann erblicke ich die Beraubten. Beraubt um Arbeit, Essen und Leben“ erkennen auch dumpfe Beamte den vorerst nur poetischen Widerstand. In solchen Situationen erscheint das Einnehmen einer Kampfstellung wenig aussichtsreich, zumal auch die Eltern nicht viel mehr raten wollen, als sich klein zu machen. Die Laufbahn von Farahs Vater steckt in einer Phosphormine fest, weil er sich weigert, der Partei des Diktators beizutreten. Staatliche Willkür ist auch ein Teil der Familiengeschichte der Regisseurin, deren Vater – der Regisseur Nouri Bouzid – fünf Jahre in einem tunesischen Gefängnis saß.

Nach dem Ramadan – Religion wird in der französisch-tunesischen Koproduktion mit keinem Wort erwähnt – zeigt Leyla Bouzid die bleierne Zeit. Veranstalter verweigern der Band den Strom, Farahs Gedichte haben ihre Entführung durch Beamte in ein unbekanntes Foltergefängnis zur Folge, das sie nach der Entrichtung von Bestechungsgeldern in einem traumatisierten Zustand verlassen kann, der kaum noch einen frohen Moment in ihrem Leben erwarten lässt. Bei aller Erschütterung ist „Kaum öffne ich meine Augen” dennoch ein hoffnungsvoller Film, weil es ihn gibt und weil er die kleinen Gesten gegen die Feigheit feiert. Dafür gewann Leyla Bouzid bei den Filmfestspielen in Venedig den Publikumspreis. (p. a.)