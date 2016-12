Innsbruck – Sie gab ihm dem Laufpass, jetzt steht er wieder vor ihrer Tür: Das erotische Abenteuer von Anastasia Steele (Dakota Johnson, 27) und ihrem Mr. Grey (Jamie Dornan, 34) geht weiter. Im neuen Trailer zur Fortsetzung von „Fifty Shades Of Grey“ heuert der BDSM-Liebhaber wieder bei seiner Ex-Gespielin an – die will aber fortan nach ihren eigenen Regeln spielen.

Aber von vorne: Der Milliardär setzt alles daran, Ana zurückzugewinnen. Sie lässt sich schließlich zu einem Essen überreden – aber nur des Hungers wegen, wie sie betont. „Wir werden nur reden“, heißt es außerdem. Aus ihren guten Vorsätzen wird leider nichts, denn wenig später entledigt sie sich noch im Restaurant ihres Schlüpfers und das Dinner mündet in eine prickelnde Szene im Fahrstuhl. Auch sonst kommen die amourösen Erotikspielchen nicht zu kurz – auf Peitschenhiebe und harte Fesselspiele müssen die Zuschauer aber (zumindest im Trailer) verzichten.

Anastasia als lästige Konkurrenz

Der zweite Teil trägt den wohlverdienten Titel „Gefährliche Liebe“. Denn Greys Vergangenheit greift in die Gegenwart ein und wirft einen dunklen Schatten auf seine Liasion mit Anastasia. Seinen ehemaligen Gespielinnen ist die aufkeimende Liebe zwischen den beiden nämlich ein Dorn im Auge. Nicht nur Greys SM-Mentorin Mrs. Robinson (Kim Basinger, 63) setzt Ana zu, auch Ex-Freundin Leila (Bella Heathcote, 29) erscheint immer wieder in bedrohlicher Art und Weise auf der Bildfläche. Als Widersacher bringt sich auch Anastasias Boss (Eric Johnson, 37) ins Spiel.

Für eingefleischte Fans der Romantrilogie dürfte der zweite Trailer ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk sein. Nummer eins wurde in den ersten 24 Stunden mehr als 114 Millionen Mal angesehen. Voll ausgekostet kann das Sequel aber erst ab 9. Februar werden; dann läuft der Film in den heimischen Kinos an. Der Vorverkauf für die Premiere startet bereits am Montag, den 12. Dezember. Im Februar 2018 geht das Erotikdrama unter dem Titel „Befreite Lust“ in seine dritte und finale Runde. (tst)