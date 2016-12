Von Peter Angerer

Innsbruck – Ein kraftloser Arm zwang den Piloten Jacques-Yves Cousteau (Lambert Wilson) zum Wechsel von der Luftwaffe zur Marine. Damit war auch die Wahl der Gute-Nacht-Geschichten für seine Söhne Philippe und Jean-Michel entschieden. Statt Jules Vernes „Die Reise um den Mond“ las er ihnen Abenteuer aus dem Roman „20.000 Meilen unter dem Meer“ vor. Anders als Odysseus, der sich mit seinem Pseudonym Niemand vor der Rache von Polyphems Vater schützen wollte, wählte Kapitän Nemo die lateinische Übersetzung, um sich an der Welt und an den Menschen zu rächen. Cousteau, der es als Erfinder einiger Tauchutensilien zu Wohlstand gebracht hat, belässt es 1950 bei seinem Aufbruch über die Meere als einzige Anspielung auf die Irrfahrten des Odysseus bei der Benennung seines Schiffes. Die Calypso wurde zu einem legendären Schauplatz für Abenteuer, Sehnsucht, moderne Mythen, weltweit mit Gier aufgesogene Bilder von einer noch nie gesehenen Welt, Verlockungen und schließlich von Verzweiflung, wenn die einsame Simone Cousteau (Audrey Tautou) sich dem Alkohol hingibt und als ergraute Penelope auf die Rückkehr ihres geläuterten Helden wartet.

Im Original heißt das französische, für 35 Millionen Euro hergestellte Prestigeprojekt schlicht „L’Odyssée“, die im Drehbuch von Laurent Turner angelegten Spuren zu Homer und Verne montiert der Regisseur Jérôme Salle („Zulu“, 2013) mit biografischen Daten des leidenschaftlichen Tauchers und Entdeckers, die letztlich einen durchaus zwiespältigen Charakter ergeben.

Bevor Jacques und Simone die Calypso besteigen, deponieren sie die beiden Buben in einem Internat, wo so manche Träne die illustrierte Ausgabe von Vernes Roman aufweicht. Zur Finanzierung der Reisen gewinnt Cousteau Energiekonzerne als Sponsoren, die dafür den Kurs bestimmen, um mit Gesteinsproben Hinweise auf profitable Ölquellen zu erhalten. Mit seinem ersten abendfüllenden Dokumentarfilm „Die schweigende Welt“ gewinnt Cousteau 1956 in Cannes die Goldene Palme und einen Oscar. Vor den Möglichkeiten des Massentourismus liefern das Kino und das Fernsehen faszinierende Nahaufnahmen und Fantasien einer bizarren Welt, die schon damals mit inszenierten Aufnahmen verfälscht wurde. Als Sohn Philippe (Pierre Niney) als Kameramann auf die Calypso kommt, ist die Entfremdung durch die Abschiebung in das Internat nicht zu übersehen. Mit Philippe zieht aber auch der 68er-Geist auf das Forschungsschiff, denn der grandiose Selbstvermarkter Cousteau, den in jedem Hafen verführerische Sirenen/Groupies erwarten, ist längst zu einem Propagandisten einer heilen Welt geworden, die es nicht mehr gibt und an deren Untergang Kapitän Cousteau/Nemo nicht ganz unschuldig ist. 1979 ist das Meer zu einer Müllhalde geworden, die ersten Folgen des Klimawandels werden in der Antarktis sichtbar, doch diese Bilder wollen weder Auftraggeber noch TV-Konsumenten sehen. „Jacques – Entdecker der Ozeane“ ist ein wunderschöner Film mit meist computergenerierten Unterwasserwunderwelten wie in „Life of Pi“ geworden, der auch von der Dynamik des Ruhms erzählt. Die teilweise Entzauberung eines ihrer Nationalhelden hat zumindest die französischen Kinogeher verschreckt.