Zu Neujahr kehrt „Sherlock“ zumindest in Großbritannien wieder auf die Bildschirme zurück. Benedict Cumberbatch schlüpft in drei neuen Filmen in die Rolle des Meisterdetektivs, Martin Freeman verkörpert wieder Watson. Der neue Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf das, was auf die beiden zukommt. Und es wird düster. Gefährlich. Abgründig. Sherlock bekommt es mit einem neuen Gegespieler (Toby Jones) zu tun – und wird mit seinen eigenen Dämonen konfrontiert. Ob der Detektiv tatsächlich sein dunkelstes Geheimnis preisgibt? (TT.com)