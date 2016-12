Von Bernadette Lietzow

Wien – „Der Zug setzt sich wieder in Bewegung, ein langer Pfiff, der fast wie ein Angstschrei klingt, dann Nacht – und wir sind im großen Tunnel. (...) Die Luft wird dick, man schließt die Augen. 20 Minuten verrinnen, dann wieder ein schriller Pfiff. Helle, Tag, – der Süden tut sich auf …“

Es ist Anna Weber, eine Churer Bürgertochter, die ihrer Faszination für den im Juni 1882, einige Monate vor ihrer Reise, feierlich eröffneten Gotthardtunnel literarischen Ausdruck verleiht. Ähnlich begeistert zeigten sich im diesjährigen Juni rund 80.000 Besucher jenes Volksfestes, das nach den offiziellen Einweihungsfeierlichkeiten den neuen Gotthard-Basistunnel hochleben ließ. Seit 1. Dezember kann man nun – noch schneller – mit einem der zahlreichen Züge, die die Röhre täglich frequentieren, die Schweizer Bergwelt in Richtung Süden überwinden. Von der „fahrenden Fabrik“, einer 400 Meter langen Bohrmaschine, die das stolze Großprojekt 2016 zum Erfolg geführt hat, konnten die „Gottardo“-Pioniere des 19. Jahrhunderts, die Finanziers, Ingenieure und vor allem die Arbeiter nur träumen. Unter Leitung des Genfer Bauunternehmers Louis Favre, der ein finanziell wie zeitlich waghalsig knappes Angebot gelegt hatte, begann man im Sommer 1872 von zwei Seiten, dem Tessiner Ort Airolo im Süden und dem Urner Bergdorf Göschenen im Norden, dem Berg einen 15-Kilometer-Stollen abzutrotzen.

Geschichte und Geschichten dieser ersten europäischen Großbaustelle des noch jungen Industriezeitalters erzählt der am kommenden Montag und Mittwoch jeweils um 20.15 in ORF 2 ausgestrahlte Historien-Zweiteiler „Gotthard“, eine mit 11 Millionen Schweizer Franken üppig dotierte Koproduktion zwischen SRF, ZDF, ORF und der Kölner MCC Zodiak. Edel besetzt mit deutschen, Schweizer und österreichischen Schauspielern wie Miriam Stein, Marie Bäumer, Carlos Real, Maxim Mehmet, Cornelius Obonya, Joachim Król, Max Simonischek oder Pasquale Aleardi versuchte Regisseur Urs Egger, die Verwirklichung dieses „technischen Wunderwerks“, so die Zeitgenossen, aus der Sicht der kleinen Leute, der Mineure und Dörfler, zu zeigen. Stefan Dähnerts Drehbuch konzentriert sich, publikumswirksam um Liebesbeziehungen angereichert, auf drei zentrale Personen, anhand deren Erlebnissen und Schicksalen den Schattenseiten und Opfern dieser gewaltigen Kraftanstrengung Referenz erwiesen wird. Die geschäftstüchtige Fuhrwerkertochter Anna (Miriam Stein), der piemontesische Revolutionär und Mineur Tommaso (Pasquale Aleardi) und der deutsche Ingenieur Max (Maxim Mehmet) stehen stellvertretend für das Zusammentreffen unterschiedlichster Schichten und Interessen in dem Bergdorf Göschenen, das damals durch den enormen Bedarf an zumeist aus den ärmsten Regionen Norditaliens stammenden Arbeitern einen Bevölkerungsanstieg von 600 auf nahezu 3000 Menschen zu verkraften hatte. Ausbeuterische Strukturen, katastrophale hygienische Zustände und zahlreiche Tote aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen macht der Film, abseits einiger in den Kitsch abgleitender Szenen, mittels eines gelungen authentischen Kolorits auf unterhaltsame Weise deutlich. Gediegenes Vorweihnachts-Fernsehen.