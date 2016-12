Los Angeles – Woody Harrelson (55, „True Detective“) nimmt sich eines ungewöhnlichen Projekts an: Der Hollywoodstar schreibt und inszeniert den Film „Lost In London“, der am 19. Jänner 2017 in London gedreht und live in 550 US-Kinos übertragen werden soll. Harrelson übernimmt neben seinem langjährigen Freund Owen Wilson und dem Countrymusiker Willie Nelson auch die Hauptrolle, berichtet „deadline.com“.

Der Film basiert auf einer verrückten Nacht voller Ereignisse, die sich tatsächlich so ereignet haben. Harrelson spielt sich selbst auf dem Heimweg zu seiner Familie, der ihm von Stars, alten Freunden und dem Gesetz erschwert wird. Die Liveübertragung soll es dem Publikum ermöglichen, einen Filmdreh in Echtzeit zu erleben; danach soll „Lost In London“ in Postproduktion gehen und als Kinofilm vertrieben werden. „Ich habe Theater und Film schon immer geliebt und wollte den besten Weg finden, beides zu verbinden“, so Harrelson in einem Statement. (APA)