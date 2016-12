Von Peter Angerer

Innsbruck – Bereits als Kind wurde der Schriftsteller Émile Zola Zeuge und Opfer eines ungeheuerlichen Vorgangs. Sein Vater, ein italienischer Offizier und Ingenieur, hatte die Ausschreibung über die Kanalbauten der Stadt Aix-en-Provence gewonnen, war aber ein Jahr nach Baubeginn gestorben. Die Investoren und Spekulanten des Unternehmens konnten mit Unterstützung der Justiz die Baugesellschaft übernehmen, was zugleich den sozialen Absturz für den Halbwaisen und dessen Mutter bedeutete. Da Kinder oft erbarmungslos die sozialen und politischen Haltungen ihrer Eltern auf den Schulhof transportieren, wurde der „Itaker“ zur Zielscheibe von Spott und fremdenfeindlicher Gewalt. Nur zwei Mitschüler waren bereit, sich auf die Seite des Gedemütigten zu schlagen.

Einer von ihnen war der Bankierssohn Paul Cézanne, der dem im Elend lebenden Freund im Elternhaus auch die eine oder andere warme Mahlzeit zukommen ließ. Vierzig Jahre später verfasste Zola, inzwischen französischer Staatsbürger und im Luxus lebender Großschriftsteller, eine Verteidigungsschrift für die Moderne Kunst, die zwar Cézanne gewidmet war, allerdings ohne im Text auch nur ein einziges Mal den von Kritikern und Sammlern verschmähten Impressionisten zu erwähnen. Einige Jahre später – 1886 – beschäftigte sich Zola noch einmal (in seinem Roman „Das Werk“) mit einem Künstler, der auf das Scheitern mit seinem Selbstmord reagiert. In diesem literarischen Spiegel erkannte Cézanne ein bösartiges Zerrbild seiner Biografie, die bisher so eng mit seinem ziemlich besten Freund verbunden und nun in einer Sackgasse angekommen war. Nie wieder begegneten sich Cézanne und Zola, der schlicht die Bedeutung dieses Künstlers übersehen oder ignoriert hatte. Letztlich war „Das Werk“ aber ein Produkt der Fantasie, dem Autor war nur vorzuwerfen, er könnte vielleicht gemeinsame Erinnerungen ausgebeutet haben.

In ihrem Film „Meine Zeit mit Cézanne“ unternimmt die französische Regisseurin Danièle Thompson einen Versöhnungsversuch, indem sie den Maler und den Schriftsteller zwei Jahre nach ihrem Bruch noch einmal aufeinandertreffen lässt.

Cézanne (Guillaume Gallienne) begegnet Zola (Guillaume Canet) und dessen Großbürgerhaushalt mit Dienstmädchen und allen Symbolen der französischen Bourgeoisie zunächst mit Verachtung. Jeder Flügel der Villa erzählt die Geschichte von Bestsellern wie „Nana“ oder „Germinal“, die den Anbau jeweils finanziert haben. Im Salon hängen Manets, Monets, Pissaros und Renoirs, während die Cézanne-Gemälde auf dem Dachboden gelagert werden. Gemeinsam unternimmt man Ausflüge in die Vergangenheit, als Cézanne mit Staffelei und Leinwand dem Licht der Sonnenaufgänge in den Wäldern um Aix-en-Provence nachjagt und Zola nach seiner Übersiedlung in Paris als Journalist sein Auskommen sucht. Gönnerhaft überlässt Cézanne dem eher schüchternen Freund seine Geliebte Alexandrine (Alice Pol), die zu Madame Zola wird und ihrerseits Zolas Doppelleben mit dem Dienstmädchen akzeptieren muss, als wären sie alle Figuren in einem der Sittenbilder des 20-bändigen „Rougon-Macquart“-Zyklus, in dem Zola das Scheitern der Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten an den gesellschaftlichen Normen des 19. Jahrhunderts beschrieben hat. Der Epoche widmet Danièle Thompson exquisite Bilder (Kamera: Jean-Marie Dreujou), ihre beiden Nationalhelden bleiben davor allerdings blass.