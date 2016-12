Von Peter Angerer

Innsbruck – Die größten Überraschungen der vergangenen Jahre lieferten Regisseure, die vor ihrem Eintritt in das Fantasiereich des Kinos bereits in anderen Disziplinen Ruhm und Millionen erworben hatten und nichts mehr außer ihrem Talent beweisen mussten. Mit „Schmetterling und Taucherglocke“ inszenierte der Maler Julian Schnabel 2007 ein Meisterwerk über einen nach einem Schlaganfall im Locked-in-Syndrom gefangenen Mann, der nur noch über sein linkes Augenlid kommunizieren kann und so, einen Buchstaben nach dem anderen, ein Buch diktiert.

Dieser Mann war Jean-Dominique Bauby, bis zu seinem Tod Chefredakteur des Modemagazins Elle, in dessen Erinnerungen Tom Ford keine unwesentliche Rolle spielte. Der texanische Modedesigner war als Retter des Gucci-Konzerns berühmt geworden, hatte nebenbei die französische Marke YSL erworben und dessen Gründer Yves Saint-Laurent degradiert, um nach der Niederlage in einem Milliardenpoker schließlich seine eigene Marke für Düfte und Herrenmode zu erfinden, die besonders gern von aufstrebenden Politikern vorgeführt wird. 2009 schließlich setzte Tom Ford mit seiner Produktionsfirma (mit dem schönen Namen „A Fade To Black“) eine erste Duftmarke ins Kino. „A Single Man“ – über das langsame Sterben eines schwulen Mannes in Los Angeles – sah so aus, als hätte der Designer in seinem Leben nichts anderes getan, als Filme zu drehen. Sieben Jahre ließ sich Tom Ford Zeit für seinen zweiten Film „Nocturnal Animals“. Dunkler und beunruhigender kann Kino nicht sein.

In der Welt des Luxus und der Moden steht die smarte Susan Morrow (Amy Adams) mit ihrer Galerie in Los Angeles im Mittelpunkt. Performancekunst mit verformten Frauenkörpern ist der letzte Schrei. Nebenbei versucht Susan, ihre kaputte Ehe mit Hutton (Armie Hammer) zu retten, der damit beschäftigt ist, den ökonomischen und emotionalen Untergang eines Erfolgsmenschen zu überspielen. In diesem Moment der Niedergeschlagenheit erreicht die Galeristin das Romanmanuskript ihres Ex-Mannes Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal), den sie wegen mangelnder Lebensperspektiven verlassen hat. „Nocturnal Animals“ ist das erste Lebenszeichen seit 19 Jahren. Da sie unter Schlaflosigkeit und in der großzügigen Designervilla unter ihrer Einsamkeit leidet, beginnt sie das ihr gewidmete Manuskript zu lesen. Schon nach den ersten Seiten überkommt die Leserin blankes Entsetzen, denn der Roman erzählt von einer Familie, die bei einem Ausflug das Opfer dumpfer und gewalttätiger Krimineller wird. Der Romanfigur Tony Hastings gibt die Leserin das Aussehen von Edward, seine Frau Laura (Isla Fisher) könnte eine jüngere Version von Susan sein, aber es ist die Tochter India (Ellie Bamber), die bei den Rednecks die größten Aggressionen auslöst. Trotz der unerträglichen Gewalt und Grausamkeit fühlt sich Susan in diesen Roman hineingezogen, der sie zu schmerzhaften Erinnerungen zwingt, die sie längst verdrängt hat, obwohl in ihrer Galerie Bilder als Warn- und Hinweisschilder auf die Ereignisse in Roman und Leben hängen. Sogar den Ankauf dieser Bildwerke hat sie wie die vielen falschen Entscheidungen seit ihrer Flucht vor ihrer Familie und der reaktionären Welt in Texas vergessen.

Nach dem 1993 erschienenem Roman „Tony and Susan“ von Austin Wright montiert Tom Ford drei Erzählungen zu einem Film, wobei ihm in „Nocturnal Animals“ aufregende Übergänge zwischen den verschiedenen Ebenen aus „Fiktion“, Vergangenheit und Gegenwart gelingen.