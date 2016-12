Innsbruck – Aus rund 70 Stunden Filmmaterial, das der verstorbene Regisseur Michael Glawogger 2013 in viereinhalb Monaten im Balkan, in Italien sowie in Nordwest- und Westafrika gedreht hat, hat die gebürtige Innsbrucker Cutterin Monika Willi einen Film montiert, der seine Weltpremiere bei der 67. Berlinale (9. bis 19. Februar) feiern wird. „Untitled“, so der Titel des Films, solle „ein Bild der Welt entstehen lassen, wie es nur gemacht werden kann, wenn man keinem Thema nachgeht, keine Wertung sucht und kein Ziel verfolgt“, schrieb der 2014 an einer Malaria-Infektion in Liberia verstorbene Glawogger.

Der Regisseur von Dokumentarepen wie „Megacities“ oder Komödien wie „Nacktschnecken“ hatte sich mit seinem Kameramann Attila Boa und Tonmann Manuel Siebert für einen thematisch ungebundenen, ein Jahr umspannenden Film auf Weltreise begeben. Dabei wollte er „sich von nichts treiben lassen außer der eigenen Neugier und Intuition“.

Das von Willi vollendete Werk – sie war auch an der Konzeption beteiligt – ist nun unter den ersten elf Filmen im Programm der Reihe „Panorama“, wie die Berlinale am Dienstag bekannt gegeben hat. „Untitled“ sei ein „faszinierender Film“ über eine „Reise, um zu beobachten, zuzuhören und zu erleben, mit aufmerksamen Augen, mutig und roh“, heißt es in einer Aussendung der Berlinale. Der Filmladen-Verleih bringt das Werk, das Glawogger und die mehrfach ausgezeichnete Cutterin Willi als Co-Regisseure ausweist, am 3. März in die österreichischen Kinos.

Unter den weiteren zehn Filmen finden sich Arbeiten u. a. aus Brasilien, Taiwan, Kanada und den USA sowie seltenen Herkunftsländern wie Bhutan und Kirgisistan. Rund 50 Titel soll das Programm letztendlich umfassen; bereits jetzt seien zwei Schwerpunktthemen auszumachen: Filme wie „I Am Not Your Negro“, „Vazante“ und „The Wound“ böten einen „frischen historisch-reflexiven Ansatz auf die Geschichte der Schwarzen in Nordamerika, Südamerika und Afrika“, während sich die Werke „Política“, „Manual de Instrucciones“ und „Combat au bout de la nuit“ mit progressiven Kräften im polarisierten Europa beschäftigten. (TT, APA)