Von Peter Angerer

Innsbruck – Als John Lasseters 1986 mit enormen Großrechnern generierter zwei Minuten langer Animationsfilm „Luxo Jr.“ bei der Linzer Ars Electronica 1987 den Hauptpreis für „digitale Kunst“ gewann, konnten weder Juroren noch Beobachter ahnen, dass sie Zeugen eines historischen Ereignisses gewesen waren, vergleichbar vielleicht nur mit jener ersten Vorführung des Filmstreifens „Die Ankunft eines Zuges in La Ciotat“ der Brüder Lumière, als die Zuschauer 1895 angeblich von Panik erfasst aus dem Vorführraum flüchteten. In „Luxo Jr.“ war eine große Schreibtischlampe zu sehen, die mit ihrem Schirm einer kleinen Lampe einen Ball zuspielte. Und wie sich Kinder stundenlang mit abstrakten Gegenständen – etwa einem Stück Holz – beschäftigen können, indem sie dazu Persönlichkeiten und Dramaturgie entwickeln, war das emotionale Schema des Kurzfilms schnell erkennbar: Mama-Lampe spielt mit Baby-Lampe, die den Ball übermütig zerstört und deshalb auf Trost angewiesen ist. „Luxo Jr.“ war die erste Produktion jenseits von Werbung und Firmenpräsentationen der 1986 von Steve Jobs für fünf Millionen Dollar von George Lucas erworbenen Pixar-Animationsfirma. Der Erfinder des „Star Wars“-Universums konnte sich als Ziel bei der Verwendung von Computern nur gigantische Armeen und rasende Raumschiffe vorstellen, während ihm die Fantasie für Animationsfilme fehlte. Daher das Schnäppchen für Jobs, der nach seinem Rausschmiss bei Apple wegen sozialer Unverträglichkeit nach neuen Aufgaben suchte. Lasseters Lampe wurde zur Logo-Figur der Pixar-Animationsstudios, die Jobs nach der digitalen Revolution im Trickfilm für über sieben Milliarden Dollar an den Disney-Konzern verkaufen konnte. Der Eigentümerwechsel brachte Lasseter neben einem dicken Aktienpaket auch den Posten des Kreativdirektors für alle Animationsfilme bei Disney, seither hat sich neben der engstirnigen ideologischen Orientierung bei der Familienunterhaltung auch der ästhetische Stil geändert.

Als Regisseure von Disney-Klassikern wie „Aladdin“ und „Arielle, die Meerjungfrau“ waren Ron Clements und John Musker die letzten Verfechter des handgemachten Trickfilms in den großen Studios, doch John Lasseter, der Animation mit wissenschaftlicher Akribie betreibt, konnte sie für ihr Musical „Vaiana – Das Paradies hat einen Haken“ von der digitalen Technik überzeugen, zumal etwa zwei Drittel des Films im Wasser spielen.

Nach der Hybris des Halbgottes Maui, der das Herz der Göttin Te Fiti geklaut hat und wie eine tätowierte Karikatur von Dwayne Johnson aussieht, im Original aber auch von „The Rock“ – nebst Gesang – synchronisiert wird, werden die Inseln Samoas Opfer von Umweltkatastrophen. Die Fische verschwinden, die Kokosnüsse verfaulen, bis sich der Ozean 1000 Jahre später für die Häuptlingstochter Vaiana (Auli’i Cravalho, deutsch gesungen von Helene Fischer) entscheidet, den Fluch der Götter zu brechen. Nur mit dem dummen Hahn Heihei als Kampfgefährten bricht die Häuptlingstochter in ein Abenteuer auf, bei dem ihr dumpfe Kokosnüsse als Seeräuber wie bei „Mad Max“ den Weg versperren, sich das Meer aber auch gnädig wie für Moses in den „Zehn Geboten“ teilt. Als Vaiana den selbstverliebten Halbgott auf einer gottverlassenen Insel aufspürt, beginnen dessen Tattoos zu tanzen, da die Rettung naht. Gegen Lasseters Leistung, schlichten Lampen emphatisch zu begegnen, sind das leichte, global verständliche Übungen. Trotzdem gibt es eine Sprachverwirrung, denn bereits im Animationsfilm „Zoomania“ war ein kurioses Werbeplakat für den Film „Meowana“ zu sehen. In den US-Kinos heißt „Vaiana“ daher „Moana“. Diesen Namen ließ sich für Europa eine italienische Porno-Diva schützen.