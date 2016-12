Von Christiane Fasching

Innsbruck – Kein Zucker, kaum Kohlenhydrate, und Finger weg vom Feuerwasser: Monatelang musste Nik Xhelilaj wie ein Asket leben, um wie ein Apache auszuschauen. Die quälende Diät, die der 32-jährige Albaner als „Albtraum“ umschrieb, hat sich bezahlt gemacht: Knackiger könnte Winnetou nicht aussehen – gut also, dass ihn Regisseur Philipp Stölzl („Nordwand“) in seiner RTL-Trilogie (25., 27. und 29. Dezember um 20.15 Uhr) oberkörperfrei durch die Prärie jagt. Und schade, dass Pierre Brice das nicht mehr erleben kann: Stölzl hatte auch beim Franzosen für einen Gastauftritt angeklopft. Doch Brice, der Karl Mays Romanheld in den 1960er-Jahren ein Gesicht gegeben hatte, lehnte das Angebot, einen weisen Schamanen zu spielen, dankend ab. Lieber wollte er als Ur-Winnetou in Erinnerung bleiben. Der Revitalisierung des Mythos stand er allerdings wohlwollend gegenüber – erleben durfte er die aufwändige Neuauflage jedoch nicht mehr. 2015 folgte er seinem 1973 verstorbenen Blutsbruder Lex Barker, der ihm einst als Old Shatterhand zur Seite stand, in die ewigen Jagdgründe.

Nik Xhelilaj hatte weder von Pierre Brice noch von Winnetou gehört, als er das Angebot bekam, in die Lederpatschen des Apachen zu steigen – und konnte sich so relativ unbelastet dem tapferen Häuptling annähern, der in Stölzls Trilogie um einiges härter wirkt als im Original. Überhaupt sind die drei 90-Minütiger weit entfernt von leicht verdaulicher Weihnachtskost: Es wird gemordet und geflucht, geschlägert und gemeuchelt – und zwar dort, wo einst schon Brice und Barker Blutsbrüderschaft schlossen. Kroatische Weiten sind die Kulisse für den Wilden Westen, in den es um 1860 herum den deutschen Ingenieur Karl May verschlägt: So beginnt „Winnetou – Eine neue Welt“, so spielte es sich in der Realität allerdings nie ab. Der umtriebige Abenteuerschriftsteller aus Sachsen sollte erst 1908 seine erste, einzige und kurze USA-Reise unternehmen, in Gedanken war er da bereits jahrelang durch die Prärie geritten – und hatte sich wie Old Shatterhand gefühlt.

Nun ist Karl Mays Kopfkino also fiktive Wirklichkeit geworden und übernimmt Wotan Wilke Möhring den Part des tugendhaften Greenhorns, der nicht allzu lange Karl gerufen wird: Seinem formidablen Faustschlag geschuldet, bekommt er alsbald einen klingenderen Namen verpasst: Old Shatterhand. Seine harte Linke bekommt auch Winnetou zu spüren – allerdings erst, nachdem ihm dieser einen Pfeil in die Brust gejagt hat. Zu Freunden werden die beiden trotzdem – so will es die Geschichte, die erneut von Martin Böttchers unverwechselbaren Melodien begleitet wird. So viel Nostalgie muss und darf auch sein. Trotzdem schlägt der Plot oft neue Wege ein: Während Winnetous Schwester Nscho-tschi im Original bereits im ersten Teil vom garstigen Santer erschossen wird, darf sie nun am Leben bleiben – und Old Shatterhand nicht als Weibchen, sondern als starke Frau den Kopf verdrehen. Den garstigen Santer gibt’s aber auch noch: Wie vor 50 Jahren wird er von der Leinwand-Legende Mario Ador­f verkörpert – allerdings nur in der Senior-Version. Als Santer Junior kommt Burgtheater-Mime Michae­l Maertens zum Einsatz. Namhaft ist auch der Rest der Besetzung: Jürgen Vogel (mit falschen, schlechten Zähnen) gibt dem fiesen Vorarbeiter Rattler ein hässliches Gesicht, Fahri Yardim mutiert zum etwas arg überdrehten Bandidaten El Mas Loco, während Milan Peschel – mit genial-irrem G’schau – den liebenswerten Überlebenskünstler Sam Hawkens verkörpert.

RTL kann also nicht nur Dschungelcamp, sondern auch großes Patschenkino, das sich der Privatsender zehn Millionen Euro kosten ließ – und das sieht man den kinotauglichen Bildern auch an. Eines darf man dabei aber nicht vergessen: Historische Wahrheit wird hier keine erzählt, „Winnetou“ ist und bleibt ein pathosreiches Männer-Märchen, das den domestizierten Abenteurer gedanklich durch die Prärie reiten lässt – und die Lust weckt, mit jemandem Blutsbrüderschaft zu schließen.