Von Bernadette Lietzow

Wien – Nach Genuss der 200 Minuten „Das Sacher. In bester Gesellschaft“ wird die österreichische Schokoladentorte mit Gesicht und herrischer Handbewegung von Fernsehliebling Ursul­a Strauss assoziiert werden. Darf diese doch in der Rolle der „Anna Sacher“, abseits der Rezeption, fast ausschließlich die immer gleiche Bildposition als Befehlshaberin über einige mit Glasur und Marmelade hantierende Konditorbuben einnehmen. Eher öde. Wie der ganze Versuch, mittels „schmackhafter Melange aus einer Topbesetzung unter der Führung eines Weltregisseurs (…) Fernsehen auf höchstem Niveau zu produzieren“ (ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner), leider mehr belanglose Geschichtsklitterung als packende Unterhaltung offenbart.

Unter der Regie Robert Dornhelms, der dem Vernehmen nach mit einem Film über Maria Theresia neuerlich in der großen österreichischen Vergangenheit unterwegs ist, dekliniert der in Kooperation von ORF, ZDF und MR-Film aufwendig produzierte Zweiteiler auf der Folie von Anna Sachers Erfolgsgeschichte historische und gesellschaftspolitische Ereignisse und Denkweisen, Skandale und Herzschmerz rechtschaffen lieblos und voraussehbar durch. Rodica Doehnerts Drehbuch führt ins „Sacher“ des Jahres 1892, eines Schicksalsjahrs für Anna Sacher, die nach dem Tod ihres Mannes kämpfen muss, als Frau und Mutter dreier Kinder das Hotel, das unter ihrer strengen und geschickten Leitung zu einer der angesagtesten Adressen Wiens und Europas wurde, selbst führen zu dürfen.

Zwei Paare treffen dort schicksalhaft aufeinander: Die liberalen Berliner Verleger Martha und Maximilia­n Aderhold (Julia Koschitz, Floria­n Stetter) und das Grafenpaar Konstanze und Geor­g von Traunstein (Josefine Preuß, Laurence Rupp) werden sich nicht nur geschäftlich (so schreibt Konstanze für den Verlag unter Pseudonym höchst erfolgreiche Frauenromane), sondern auch privat wie erotisch über die Film-Zeitspanne von 30 Jahren bis zum Ende der Monarchie ineinander verzahnen. Gesättigt wird die Geschichte, die ihr eigentliches Zentrum, Anna Sacher, ziemlich vernachlässigt, durch eine bizarre Natascha-Kampusch-Story mit anderen Vorzeichen, die aber zumindest zwei Schauspielern Gelegenheit zu schönem Spiel im Spiel einräumt: Jasna Fritzi Bauer zeichnet in ihrer Rolle als Anna Stadler, Entführungsopfer und spätere Salon-Intellektuelle, eine beeindruckend unzugängliche Figur, ebenso wie Simon Schwarz als ihr in den Tiefen der Wiener Oper vergrabener Entführer zugleich schaurig und berührend erscheint. Grundsätzlich verharren die meisten Charaktere jedoch an der platten Oberfläche, wie Robert Palfrader als allwissender und ergebener Portier, Peter Simonischek als Georgs erzkonservativ-lüsterner Vater oder Nina Proll als Katharina Schratt. Eingenäht in ihre im Übrigen sehr gelungenen Kostüme (Brigitta Fink) und festgezurrt an der Drehbuch- und Regie-bedingten Phantasielosigkeit gelingt keine Erzählung über eine ambivalente wie prägende Frau des Wiener Fin de Siècle und deren Welt. Anna Sacher war, entgegen den Andeutungen im Presseheft zum Film, trotz Zigarrenkonsums und Chefinnenposition mit Sicherheit keine Ikone der frühen Frauenemanzipation. Aber sie hatte als alleinerziehende Mutter dreier Kinder mit im Übrigen tragischen Lebensläufen, als unbeirrbare Karrierefrau und in unzähligen Zeugnissen belegte geniale Gastgeberin allemal ein Alleinstellungsmerkmal in der walzerseligen Kaiserstadt und auf dem bald in den Abgrund „taumelnden Kontinent“ (Philipp Blom). Anna Sacher als Person mehr gerecht wird Beate Thalbergs Dokumentation „Die Königin von Wien“ (27. Dezember, 22 Uhr, ORF 2), in der Experten sich der Frau hinter der Torte nähern und auch Einblicke ins heutige „Hotel Sacher“ geboten werden. Gewinnbringend für den Zuseher ist wahrscheinlich die Kombination aus etwas schludriger Unterhaltung und informativem Hintergrund.