Innsbruck – Whit Stillman hatte es als Filmhändler zu Wohlstand gebracht, als ihn mit fast 40 Jahren der Wunsch überkam, Filme nicht nur zu verkaufen, sondern auch zu drehen. Er verpfändete seine New Yorker Eigentumswohnung und erzählte 1990 in seinem gefeierten Kinodebüt „Metropolitan“ von Jugendlichen in Manhattan, die bereits wissen, welche Konzerne sie führen oder was für ein Vermögen sie während eines eher langweiligen Lebens verschleudern würden können.

Diesem privilegierten Milieu blieb Stillman auch in seinen folgenden Filmen („Barcelona“, „Damsels in Distress“) treu und irgendwann musste er, da immer von Geld die Rede war, zwangsläufig bei Jane Austen (1775–1817) landen, in deren Romanen die Gefühle oft auf die Spitze getrieben, aber auch die Abhängigkeiten der Frauen vom Wohlwollen von Männern und Verwandtschaft genau beschrieben werden.

In „Love & Friendship“ – nach Austens kleinem, posthum veröffentlichtem Briefroman „Lady Susan“ – feiert Stillman die schöne Lady Susan Vernon (Kate Beckinsale), die seit dem Tod ihres Mannes auf die Großzügigkeit von Verwandten und Freundinnen angewiesen ist.

Sie unterhält mit dem verheirateten Lord Manwaring (Lochlann O’Mearáin) eine nicht gerade diskrete Liaison, weshalb mit ihr immer auch ein kleiner Skandal aus der Kutsche steigt. Zudem verfügt sie über das besondere Talent, gesellschaftliche Vorwürfe gegen den Aufdecker dieser Fehlleistungen wenden zu können.

Mit ihrer ausgefeilten Kunst der Intrige sucht sie zwischen London und der Grafschaft Kent nach wohlhabenden Kandidaten für sich und ihre minderjährige Tochter Frederica zwecks Eheschließung. Sir James Martin (Tom Bennett) hat Geld wie Heu, aber auch Stroh im Kopf, während sich beim aussichtsreichen Erben Reginald DeCourcy (Xavier Samuel) Wohlstand und Verstand die Waage halten. Letzterer hängt aber noch an romantischen Gefühlen, die sich Lady Susan nicht mehr leisten kann.

Wie schon Jane Austen steht auch Whit Stillman auf der Seite der schönen Intrigantin, die einfach überleben möchte.

Nur beim Versuch, durch das Wiederholen gesellschaftlicher Rituale so etwas wie eine Sozialsatire herzustellen, scheitert Stillman, der aber mit Chloë Sevigny oder Stephen Fry ein internationales Starensemble um Kat­e Beckin­sale für Kurzauftritte gewinnen konnte. (p. a.)