Los Angeles — Wenn am 14. Dezember 2017 der achte Film der „Star Wars"-Saga in den Kinos anläuft, wird auch Carrie Fisher noch einmal als Leia Organa zu sehen sein. Die Dreharbeiten wurden bereits am 22. Juli 2016 abgeschlossen, wie Regisseur und Drehbuhautor Rian Johnson auf den offiziellen „Star Wars"-Twitter- und Facebook-Kanälen verkündete. Fisher habe ihre Szenen allesamt abgedreht, berichten US-Medien unter Berufung auf Mitarbeiter von LucasFilm. Nachdrehs mit ihr seien demnach nicht geplant gewesen.

Nach dem unerwarteten Tod Fishers am Dienstag stehen LucasFilm und Disney nun trotzdem vor einer Herausforderung. Denn 2018 beginnen die Dreharbeiten für den neunten Teil. Und auch dort hätte Fisher neben Mark Hamill (Luke Skywalker) wieder mit dabei sein sollen. Noch sei es zu früh, um zu sagen, wie der Tod der Schauspielerin die Geschichte weiterer „Star Wars"-Filme beeinflussen werde, zitiert TMZ einen nicht namentlich genannten Mitarbeiter von LucasFilm.

Der Handlungsentwurf zum Trilogie-Finale stammt wieder von Rian Johnson. Ob General Leia auch im „Star Wars"-Universum sterben wird, die Rolle von einer anderen Schauspielerin besetzt wird oder Carrie Fisher mit Hilfe von Computern noch einmal zum Leben erweckt wird, wie dies jüngst im Spin-off „Rogue One" geschah, wird sich wohl erst in den kommenden Monaten entscheiden. (TT.com)